Aleyna Tilki’nin evine girmeye çalışan takıntılı hayranından şok ifadeler: Tellerden geçerek site bahçesine girdim ve...

"ALEYNA TİLKİ'Yİ KARAKOLDA GÖRDÜM"

Tilki'nin komşusunun güvenliği arayarak kendisi için 'tekin birisi değil' ifadesini kullandığını da duyduğunu söyleyen Muhammed Erkam A., kaçmadığını, güvenlikte Aleyna Tilki'yi beklediğini o ara uyuyakaldığını anlattı.