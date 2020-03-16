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Pınar Altuğ aşka geldi! İkinci evliliğini 2008 yılında yapan Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran 45 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ'un ikinci evliliği olan Yağmur Atacan ile yaşadığı aşkı herkes biliyor. Altuğ, önceki gün denizde balık tutarken eşi Yağmur Atacan'ın fotoğrafını çekip kalp çizerek paylaştı. 2008 yılında evlenen çift, sosyal medyadan her ne kadar yaş farkı nedeniyle eleştiri alsa da aldırış etmeden bugüne kadar evliliklerini mutlu bir şekilde getirdi. Ancak Çocuklar Duyması'nın yıldızı Pınar Altuğ'un ilk evliliğini pek bilen yok. İşte Pınar Altuğ'un eski eşi... Pınar Yağmur Atacan, 2 Eylül 1974'te İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümündeki eğitimini yarıda bıraktı. 2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol aldı.

16.03.2020 14:32 - Son Güncelleme: 16.03.2020 14:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





