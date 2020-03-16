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Eser Yenenler'in koronavirüs nedeniyle başlattığı akıma ünlülerden destek yağdı! 'Evde keyfim yerinde'

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşlar yapılan uyarılara uydu ve evde kendilerini karantinaya aldı. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan corona virüsü hakkında yetkililerin 'gerek olmadıkça evlerimizden çıkmayalım' vurgusuna Eser Yenenler'den farkındalık hamlesi geldi. Berfu Yıldız ile evli olan Yenenler, geçtiğimiz ekim ayında oğlu Kuzey'i kucağına almıştı. Ailesi ile evden çıkmama kararı alan Eser Yenenler, #evdekeyfimyerinde hashtagi'yle yeni bir akım başlattı. Eser Yenenler'in #evdekeyfimyerinde akımı ünlü isimler arasında hızla yayıldı. İşte koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan ünlülerin paylaşımları...

16.03.2020 13:56 - Son Güncelleme: 16.03.2020 14:11
Eser Yenenler'in koronavirüs nedeniyle başlattığı akıma ünlülerden destek yağdı! 'Evde keyfim yerinde'

Koronavirüse karşı Instagram üzerinden bir akım başlatan Eser Yenenler'e, ünlü isimlerden destek geldi. Ünlüler, 'Evde keyfim yerinde' hashtag'iyle fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Başarılı sunucu Eser Yenenler, kısa süre önce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Eser Yenenler'in koronavirüs nedeniyle başlattığı akıma ünlülerden destek yağdı! 'Evde keyfim yerinde'

Geçtiğimiz aylarda baba olan oyuncu, corona virüs nedeniyle günlerdir evde olduğu için 'Evde keyfim yerinde' adında bir akım başlattı.

Eser Yenenler'in koronavirüs nedeniyle başlattığı akıma ünlülerden destek yağdı! 'Evde keyfim yerinde'

Oyuncunun akımına Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak başta olmak üzere pek çok ünlü isimden destek geldi.

Eser Yenenler'in koronavirüs nedeniyle başlattığı akıma ünlülerden destek yağdı! 'Evde keyfim yerinde'

Arkadaşının paylaşımına cevap veren Oğuzhan Koç "Çağrını aldığımda evde oturuyordum... Ben de bir şey yapmalıyım dedim ve evde oturmaya devam ettim" diyerek fotoğrafını paylaştı.

Eser Yenenler'in koronavirüs nedeniyle başlattığı akıma ünlülerden destek yağdı! 'Evde keyfim yerinde'

HAZAL KAYA
Sosyal mesafeyi sevdik biz, evden çıkmıyoruz. Keyfimiz de gayet yerinde!

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