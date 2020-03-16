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Eser Yenenler'in koronavirüs nedeniyle başlattığı akıma ünlülerden destek yağdı! 'Evde keyfim yerinde'

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşlar yapılan uyarılara uydu ve evde kendilerini karantinaya aldı. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan corona virüsü hakkında yetkililerin 'gerek olmadıkça evlerimizden çıkmayalım' vurgusuna Eser Yenenler'den farkındalık hamlesi geldi. Berfu Yıldız ile evli olan Yenenler, geçtiğimiz ekim ayında oğlu Kuzey'i kucağına almıştı. Ailesi ile evden çıkmama kararı alan Eser Yenenler, #evdekeyfimyerinde hashtagi'yle yeni bir akım başlattı. Eser Yenenler'in #evdekeyfimyerinde akımı ünlü isimler arasında hızla yayıldı. İşte koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan ünlülerin paylaşımları...

16.03.2020 13:56 - Son Güncelleme: 16.03.2020 14:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





