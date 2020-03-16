Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'a koronavirüs şoku! Karantina kavgası...

"İCRA MARİFETİYLE ÇOCUKLARI ALMIŞTIR"

Nagehan Şaşmaz'ın avukatı Nazlı Kara, "Necati Şaşmaz kısa bir süre önce yurtdışından dönmüştür ve bu nedenle koronavirüs tehlikesi altındadır. Sağlık Bakanlığı da zaten yurtdışından dönenlerin 14 gün boyunca kendini karantina altına alması gerektiği hususunda uyarıda bulunmuştur. Müşterek çocuklar şu anda hastadır ve bağışıklıkları düşüktür. Bu nedenle müvekkilim tarafından babalarının bir test yaptırması ve sağlıklı çıkması durumunda çocukları görmesi istenmiştir. Ancak maalesef Necati Şaşmaz bunların hiçbirine kulak asmamıştır ve icra marifetiyle çocukları almıştır" dedi.

Avukat Nazlı Kara, Nagehan Şaşmaz'ın karantina süreciyle ilgili olarak başvuruda bulunacağını söyledi.

Bu haberin ardındna Necati Şaşmaz'ın çocukları merak ediliyor. İşte başta Necati Şaşmaz ve çocukları olmak üzere ünlülerin çcoukları.