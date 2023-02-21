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Haberler Magazin 21 yaşındaki Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısından acı haber! Depreme Kahramanmaraş'ta yakalanan Simay Atlı yaşamını yitirdi

21 yaşındaki Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısından acı haber! Depreme Kahramanmaraş'ta yakalanan Simay Atlı yaşamını yitirdi

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan iki şiddetli deprem yaşandı. Otoritelerce asrın felaketi olarak adlandırılan deprem, 11 ilimizden büyük yıkımlara neden oldu. 40 bin üzerinde vatandaşımızı kaybettiğimiz depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmacılarından Simay Atlı'dan da acı haber geldi. Depreme Kahramanmaraş'ta annesiyle yakalan 21 yaşındaki Atlı, vefat etti.

takvim.com.tr
21.02.2023 21:18 - Son Güncelleme: 21.02.2023 21:18
21 yaşındaki Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısından acı haber! Depreme Kahramanmaraş’ta yakalanan Simay Atlı yaşamını yitirdi

6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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21 yaşındaki Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısından acı haber! Depreme Kahramanmaraş’ta yakalanan Simay Atlı yaşamını yitirdi

Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.

21 yaşındaki Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısından acı haber! Depreme Kahramanmaraş’ta yakalanan Simay Atlı yaşamını yitirdi

AFAD, 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olduğu açıklandı.

21 yaşındaki Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısından acı haber! Depreme Kahramanmaraş’ta yakalanan Simay Atlı yaşamını yitirdi

40 bin üzerinde vatandaşımızı kaybettiğimiz depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmacılarından Simay Atlı'dan da acı haber geldi.

21 yaşındaki Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısından acı haber! Depreme Kahramanmaraş’ta yakalanan Simay Atlı yaşamını yitirdi

Depreme Kahramanmaraş'ta yakalanan Simay Atlı ve annesi Serap Atlı, vefat etti.

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