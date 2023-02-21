21 yaşındaki Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısından acı haber! Depreme Kahramanmaraş'ta yakalanan Simay Atlı yaşamını yitirdi
6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan iki şiddetli deprem yaşandı. Otoritelerce asrın felaketi olarak adlandırılan deprem, 11 ilimizden büyük yıkımlara neden oldu. 40 bin üzerinde vatandaşımızı kaybettiğimiz depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmacılarından Simay Atlı'dan da acı haber geldi. Depreme Kahramanmaraş'ta annesiyle yakalan 21 yaşındaki Atlı, vefat etti.
21.02.2023 21:18 - Son Güncelleme: 21.02.2023 21:18
6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.
AFAD, 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olduğu açıklandı.
40 bin üzerinde vatandaşımızı kaybettiğimiz depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmacılarından Simay Atlı'dan da acı haber geldi.