59 yaşında aramızdan ayrılan Müslüm Gürses bakın aslen nereliymiş! Arabeskin babası, Muhterem Nur’un büyük aşkıydı! İşte memleketi...
"Arabeskin Babası" ve "Müslüm Baba" olarak tanınan Müslüm Gürses; Hangimiz Sevmedik, Affet, Bir Kadın Tanıdım, Olmadı Yar ve daha nicesi ile hafızalara kazındı. Kariyerinin yanı sıra Muhterem Nur ile yaşadığı büyük aşkla da dikkat çeken sanatçı, 10 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. 3 Mart 2013'te hayatını yitiren sanatçı, hayranları tarafından anıldı. Bazı sevenleri bir araya gelip sanatçı için İzmir'de pilav ile lokma döktürürken Müslüm Gürses'in memleketi de merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Müslüm Gürses aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Sanatçının memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Müslüm Gürses'in memleketi...
03.03.2023 18:12 - Son Güncelleme: 03.03.2023 18:12
Müslüm Gürses, doğum adıyla Müslüm Akbaş, "Arabeskin Babası" ve "Müslüm Baba" lakaplarıyla hafızalara kazındı.
Hangimiz Sevmedik, Affet, Bir Kadın Tanıdım, Olmadı Yar ve daha nicesi ile gönüllere taht kuran Gürses, kariyerinin yanı sıra Muhterem Nur ile yaşadığı büyük aşkla da adından söz ettirdi.
Bazı sevenleri bir araya gelip sanatçı için İzmir'de pilav ile lokma döktürürken Müslüm Gürses'in memleketi de merak konusu oldu.