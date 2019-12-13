Pınar Altuğ 1994 yılına ait fotoğrafıyla selfie yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte estetiksiz Pınar...

Pınar Altuğ Instagram hesabından 1994 yılına ait fotoğraflarıyla selfie yaptı. 45 yaşındaki Pınar Altuğ'un "Bana karsi ben 1994/2018" şeklinde yaptığı yorumla paylaştığı fotoğrafa kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okuduğu dönemde mankenlik yapmaya başlayan Pınar Altuğ 1994 yılında Miss Turkey seçildi ve ardından kendini televizyonun büyülü dünyasında buldu. 1995 yılında ilk programını sunan Pınar Altuğ, Pınar'ın Yemek Zevki isimli bir programla mankenliğe veda ederek çeşitli magazin programlarının sunuculuğunu yaptı. Çocuklar Duymasın dizisi ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan tüm Türkiye'nin Meltem karakteri ile tanıdığı Pınar Altuğ, 2008 yılındaki hayatını Yağmur Atacan ile birleştirdi. Su adında bir kızı olan Pınar Altuğ, 45 yaşında olmasına rağmen adeta yıllara meydan okuyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Pınar Altuğ son paylaşımıyla çok konuşuldu. İşte Pınar Altuğ'un estetiksiz hali ile paylaştığı fotoğrafı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

13.12.2019 09:52 - Son Güncelleme: 13.12.2019 10:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





