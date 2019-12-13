Bu fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikliymiş...
Çekici gözleri, eşsiz güzelliği ve kaliteli oyunculuğuyla Türkan Şoray, Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın en çok sevilen kadın oyuncularının başında geliyor... Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran 'Sultan' lakaplı Türkan Şoray, tek operasyonla bambaşka bir yüze kavuşan isimlerden. Sizde Türkan Şoray'ın eski halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...
13.12.2019 05:13
- Son Güncelleme: 13.12.2019 05:17
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