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Bu fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikliymiş...

Çekici gözleri, eşsiz güzelliği ve kaliteli oyunculuğuyla Türkan Şoray, Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın en çok sevilen kadın oyuncularının başında geliyor... Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran 'Sultan' lakaplı Türkan Şoray, tek operasyonla bambaşka bir yüze kavuşan isimlerden. Sizde Türkan Şoray'ın eski halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...

13.12.2019 05:13 - Son Güncelleme: 13.12.2019 05:17
Bu fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikliymiş...

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsane ismi Türkan Şoray, hem oyunculuğu hem de eşsiz güzelliği ile bir döneme damga vurdu.

Bu fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikliymiş...

Fakat Türkan Şoray'ın eski hali bildiğimiz halinden oldukça uzak.

Bu fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikliymiş...

Türkan Şoray'ın estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak.

Bu fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikliymiş...

İşte Türkan Şoray'ın ve diğer ünlü isimlerin estetikle gelen büyük değişimi…

Bu fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikliymiş...

Türkan Şoray

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