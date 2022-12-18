Pınar Altuğ 14 yıllık eşi Yağmur Atacan’la poz verdi! O yorum çileden çıkardı! 48 yaşındaki Pınar daha fazla dayanamadı ağzını bozup...
Çocuklar Duymasın'daki Meltem rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten Su Atacan adında bir kızı olan Altuğ, sosyal medya hesabında eşi Yağmur Atacan ile verdiği bir pozu yayınladı. Paylaşıma gelen bir yorum ise ünlü oyuncuyu çileden çıkardı. Kocasıyla arasındaki yaş farkı sık sık takipçileri tarafından hatırlatılan Pınar Altuğ, sonunda isyan etti ve gördüğü bir yorum karşısında ağzını bozdu. İşte Pınar Altuğ'u çileden çıkaran yorum ve ünlü oyuncunun verdiği yanıt...
18.12.2022 18:39 - Son Güncelleme: 18.12.2022 18:39
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 2008 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten Su adını verdikleri bir kızları oldu.
O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile verdiği pozu Instagram hesabında yayınladı.
Birçok magazin sayfasının da yayınladığı fotoğrafa gelen bir yorum ise Pınar Altuğ'u çileden çıkardı.