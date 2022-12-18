Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evine bakın gören hayran kaldı! Oğlu Karan temizlik yaptı o anları görenler: "Anneye yardım, emek büyük"

5 sene önce kucağına aldığı oğlu Karan ile sürekli paylaşım yapan güzel oyuncu Fahriye Evcen bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 7,5 aylık hamile olan Evcen, doğuma günler kala kardeş bekleyen Karan ile videosunu paylaştı