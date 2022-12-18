Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evine bakın gören hayran kaldı! Oğlu Karan temizlik yaptı o anları görenler: "Anneye yardım, emek büyük"
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evine bakın gören hayran kaldı! Oğlu Karan temizlik yaptı o anları görenler: "Anneye yardım, emek büyük" , "Aferim sana küçük adam" yorumları yaptı. 5 yıl önce görkemli bir düğünle birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çift, 2019 yılında oğulları Karan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. İkinci oğullarını kucaklarına almayı bekleyen ünlü çiftten Fahriye Evcen, evinden yaptığı paylaşımla sosyal medya gündeminde.
18.12.2022 17:55 - Son Güncelleme: 18.12.2022 18:15
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evine bakın gören hayran kaldı! Oğlu Karan temizlik yaptı o anları görenler, "Anneye yardım, emek büyük" yorumları yaptı.
5 sene önce kucağına aldığı oğlu Karan ile sürekli paylaşım yapan güzel oyuncu Fahriye Evcen bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 7,5 aylık hamile olan Evcen, doğuma günler kala kardeş bekleyen Karan ile videosunu paylaştı
Kısa sürede gündem olan Karan Özçivit'in yanısıra Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in evi de dikkat çekti.