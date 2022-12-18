9 yıl evli kalmışlardı! MasterChef Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek ortalığı fena salladı! “Son zamanlarda baya güzelleşti...”
MasterChef yarışmasının jürisi Danilo Zanna 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten bir oğlu oldu. Ancak 9 yıl aynı yastığa baş koyan ikili, 2021 yılında boşandı. Boşanma haberleriyle beraber ikilini tazminat miktarında anlaşamadıkları iddiası da ortaya atıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Demirbilek, yıllar sonra gündem oldu. Ünlü şefin eski eşi, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla gündeme gelirken binlerce beğeni aldı. Bir sosyal medya kullanıcısının "Son zamanlarda baya güzelleşti..." şeklindeki yorumu ise dikkat çekti. İşte Danilo Zanna'nın eski eşi...
18.12.2022 20:12 - Son Güncelleme: 18.12.2022 20:12
Elin Oğlu programı ile tanınan Danilo Şef, gönlünü Tuğçe Demirbilek'e gönlünü kaptırdı ve 2012 yılında nikâh masasına oturdu.
Tuğçe Demirbilek'in Zanna'dan 1 milyon Euro tazminat talep ettiği, tazminat miktarını fazla bulan Danilo Zanna'nın ise kabul etmediği iddiaları gündeme geldi. Haberlerin akabinde Demirbilek, sessizliğini bozdu.
BOŞANMA NEDENLERİNİ AÇIKLADI
Öte yandan Tuğçe Demirbilek, yayınladığı tekzip ile Danilo Zanna ile boşanma sebeplerini de açıkladı. Tuğçe Demirbilek'in iddialarına göre; çiftin ilişkileri yalanlar üzerine kurulu ve Danilo Zanna yalanlarla kurulu bir hayatı yaşamaya devam etmek istedi.