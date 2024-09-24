Pılını pırtını toplayıp Almanya’ya yerleşen oryantal Asena’nın evine bakın!

Gerçek adı Onur Çakmak olan Asena, özellikle İbrahim Tatlıses'in sunumunu üstlendiği İbo Show ile hafızalara kazındı ve geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Bir dönem Survivor'da da yarışan ünlü dansçı hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. 2017'de Hasan Dere ile evlenen ve kameralardan uzak bir yaşam tercih eden Asena, sahnelere veda ederek Almanya'ya yerleşti. Ünlü dansçının Almanya'daki evini görenler ise hayran kaldı.
Aslen Rizeli bir baba ve Rusya'nın Krasnogorsk kentinden bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Asena, henüz 3 aylıkken babaannesiyle birlikte Almanya'da yaşamaya başladı.
15 yaşında Türkiye'ye kesin dönüş yapan ünlü isim, Marmara Üniversitesinin o yıllarda açtığı Otelcilik ve Turizm Bölümünden mezun oldu.