Abi-kardeş aynı filmde! Ufuk Bayraktar’ın kardeşi de tanıdık çıktı!

Çağlar Ertuğrul ile başrolünde yer aldığı Dağ 2 filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Ufuk Bayraktar'ın hayatı merak konusu oldu. 43 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Filmde Uzman Çavuş Bekir karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun kardeşini kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Abi-kardeşin aynı yapımda yer aldığı ortaya çıktı.