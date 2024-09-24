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Abi-kardeş aynı filmde! Ufuk Bayraktar’ın kardeşi de tanıdık çıktı!

Çağlar Ertuğrul ile başrolünde yer aldığı Dağ 2 filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Ufuk Bayraktar'ın hayatı merak konusu oldu. 43 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Filmde Uzman Çavuş Bekir karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun kardeşini kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Abi-kardeşin aynı yapımda yer aldığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 09:57 Güncelleme Tarihi24 Eylül 2024, 09:57
Abi-kardeş aynı filmde! Ufuk Bayraktar’ın kardeşi de tanıdık çıktı! 1

Ufuk Bayraktar, Dağ 2 filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.

Abi-kardeş aynı filmde! Ufuk Bayraktar’ın kardeşi de tanıdık çıktı! 2

Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Abi-kardeş aynı filmde! Ufuk Bayraktar’ın kardeşi de tanıdık çıktı! 3

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Liseyi Gürsoy Kolejinde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesinde çalışmaya başladı.

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