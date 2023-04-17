Petek Dinçöz'ün son haline bakın! Ameliyat sonrası imaj değiştirdi gören şaştı "Hoppaaalaaa" Yorumlar yağmur oldu yağdı
2014 yılında nikah masasına oturduğu oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliklerini sonlandıran Petek Dinçöz, boşanmanın ardından gönlünü Nida Büyükbayrakdar'a kaptırdı. İlişkisini sosyal medya üzerinden duyuran ünlü şarkıcı, sürpriz bir şekilde hayatını birleştirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımları çok konuşulan Petek Dinçöz geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçirmişti. Tüm bunların ardından Dinçöz, imaj değişikliğine gitti. İşte Dinçöz'ün son hali.
17.04.2023 08:32 - Son Güncelleme: 17.04.2023 08:32
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, oğlunun babası Serkan Kodaoğlu ile evliliğini sonlandırarak Nida Büyükbayraktar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Önceki günlerde nişanlanan şarkıcı Petek Dinçöz ile gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar dünya evine girmişti.
"Operasyon sonrası attım kendimi bir fön çektireyim diye demez mi gel karışma çok güzel renk model yapacağım saçına hoppaaalaaa dedim OK. Bakalım Nida beğenecek mi sizce nasıl oldu?" diyen Petek Dinçöz'e yorum yağdı.