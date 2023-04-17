RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Petek Dinçöz'ün son haline bakın! Ameliyat sonrası imaj değiştirdi gören şaştı "Hoppaaalaaa" Yorumlar yağmur oldu yağdı

Petek Dinçöz'ün son haline bakın! Ameliyat sonrası imaj değiştirdi gören şaştı "Hoppaaalaaa" Yorumlar yağmur oldu yağdı

2014 yılında nikah masasına oturduğu oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliklerini sonlandıran Petek Dinçöz, boşanmanın ardından gönlünü Nida Büyükbayrakdar'a kaptırdı. İlişkisini sosyal medya üzerinden duyuran ünlü şarkıcı, sürpriz bir şekilde hayatını birleştirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımları çok konuşulan Petek Dinçöz geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçirmişti. Tüm bunların ardından Dinçöz, imaj değişikliğine gitti. İşte Dinçöz'ün son hali.

17.04.2023 08:32 - Son Güncelleme: 17.04.2023 08:32
Petek Dinçöz’ün son haline bakın! Ameliyat sonrası imaj değiştirdi gören şaştı Hoppaaalaaa Yorumlar yağmur oldu yağdı

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, oğlunun babası Serkan Kodaoğlu ile evliliğini sonlandırarak Nida Büyükbayraktar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Önceki günlerde nişanlanan şarkıcı Petek Dinçöz ile gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar dünya evine girmişti.

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Petek Dinçöz’ün son haline bakın! Ameliyat sonrası imaj değiştirdi gören şaştı Hoppaaalaaa Yorumlar yağmur oldu yağdı

Sahnelere de dönen Dinçöz geçtiğimiz günlerde ameliyat oldu.

Petek Dinçöz’ün son haline bakın! Ameliyat sonrası imaj değiştirdi gören şaştı Hoppaaalaaa Yorumlar yağmur oldu yağdı

Ameliyatın ardından soluğu kuaförde olan Petek Dinçöz imajıyla herkesi şaşırttı.

Petek Dinçöz’ün son haline bakın! Ameliyat sonrası imaj değiştirdi gören şaştı Hoppaaalaaa Yorumlar yağmur oldu yağdı

"Operasyon sonrası attım kendimi bir fön çektireyim diye demez mi gel karışma çok güzel renk model yapacağım saçına hoppaaalaaa dedim OK. Bakalım Nida beğenecek mi sizce nasıl oldu?" diyen Petek Dinçöz'e yorum yağdı.

Petek Dinçöz’ün son haline bakın! Ameliyat sonrası imaj değiştirdi gören şaştı Hoppaaalaaa Yorumlar yağmur oldu yağdı

Dinçöz'in son halini takipçileri beğenmedi. Şarkıcıya "Olmamış", "Yakışmamış sizin renginiz sarı", "Yok hiç olmadı" yorumları geldi.

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