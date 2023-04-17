Sibel Can'la karşılıklı döktürmüştü Pınar Altuğ'un 'Fındık Kurdu'ydu! Bir Şarkısın Sen Berna Karagözoğlu artık 23 yaşında
Bir döneme damgasını vuran yapımlardan biriydi Bir Şarkısın Sen. O yarışmanın en çok adından söz ettiren miniklerinden biri de Fındık Kurdu lakaplı Berna Karagözoğlu'ydu. O dönem 3 yaşında olan Berna Karagözoğlu'nu şimdilerde gören tanıyamıyor, "Koca kız olmuşsun" yorumları yapıyor. Pınar Altuğ ve Erol Evgin'le hafızalara kazınmıştı, Berna Karagözoğlu'nun Instagram pozları sosyal medya gündeminde. İşte "Fındık kurdu" lakaplı Berna Karagözoğlu'nun son hali...
17.04.2023 08:25 - Son Güncelleme: 17.04.2023 08:25
Küçük yaşlarda ünlü olan ve Bir Şarkısın Sen programı ile dikkatleri üzerine toplayan Berna Karagözoğlu gündemden düşmüyor.
Atv'de yayınlanan, sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un yaptığı "Bir Şarkısın Sen" adlı yarışma 2009 yılında yayımlanmıştı. Yarışmada yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocuklar şarkı söylüyorlar ve aralarından en iyisi seçiliyordu.
Bir dönem Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunuculuğunu üstlendiği "Bir Şarkısın Sen" çocuk şarkı yarışmasıyla ünlenen Berna Karagözoğlu büyüp genç kız oldu.