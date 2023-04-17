RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Gece 3’te müstehcen fotoğraf attığı iddia edilmişti! Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'ndan ilk açıklama! Yakın arkadaşının kocasına...

Gece 3’te müstehcen fotoğraf attığı iddia edilmişti! Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'ndan ilk açıklama! Yakın arkadaşının kocasına...

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, son dönemlerde geçirdiği değişim ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ersubaşı, şimdi ise yakın arkadaşı Müge Işık'ın iddialarıyla çok konuşuldu. Işık, oyuncunun gece 3'te eşine müstehcen fotoğraf attığını öne sürdü. Hakkındaki iddialarla şaşkına çeviren Ersubaşı'ndan ise ilk yanıt geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
17.04.2023 08:54 - Son Güncelleme: 17.04.2023 08:54
Gece 3’te müstehcen fotoğraf attığı iddia edilmişti! Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’ndan ilk açıklama! Yakın arkadaşının kocasına...

Damla Ersubaşı, henüz çocuk yaşlarda kamera karşısına geçti ve Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Gece 3’te müstehcen fotoğraf attığı iddia edilmişti! Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’ndan ilk açıklama! Yakın arkadaşının kocasına...

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Ersubaşı, son dönemlerde geçirdiği değişim ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Gece 3’te müstehcen fotoğraf attığı iddia edilmişti! Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’ndan ilk açıklama! Yakın arkadaşının kocasına...

Ersubaşı daha önce şiddet gördüğü eşiyle boşanmış sonra yeniden barıştı. Tekrar ayrılık kararı alan ve o dönem darp edildiği iddia edilen Ersubaşı, şimdi ise yakın arkadaşı Müge Işık'ın iddialarıyla çok konuşuldu.

Gece 3’te müstehcen fotoğraf attığı iddia edilmişti! Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’ndan ilk açıklama! Yakın arkadaşının kocasına...

Işık, oyuncunun gece 3'te eşine müstehcen fotoğraf attığını öne sürdü. Ersubaşı'nın yakın arkadaşı Müge Işık açıklamasında "Sen hani kocanın ailesini bir milyon dolandırdın ya ben her şeyi ispatlayacağım" diyerek şaşırtan iddialarda bulundu.

Gece 3’te müstehcen fotoğraf attığı iddia edilmişti! Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’ndan ilk açıklama! Yakın arkadaşının kocasına...

Işık açıklamasında "Bana sığındın ben seni buraya taşıdım paralarını ben verdim. Benim kocama nasıl göz dikersin lan?

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