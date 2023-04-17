Gece 3’te müstehcen fotoğraf attığı iddia edilmişti! Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'ndan ilk açıklama! Yakın arkadaşının kocasına...
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, son dönemlerde geçirdiği değişim ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ersubaşı, şimdi ise yakın arkadaşı Müge Işık'ın iddialarıyla çok konuşuldu. Işık, oyuncunun gece 3'te eşine müstehcen fotoğraf attığını öne sürdü. Hakkındaki iddialarla şaşkına çeviren Ersubaşı'ndan ise ilk yanıt geldi. İşte detaylar...
17.04.2023 08:54 - Son Güncelleme: 17.04.2023 08:54
Damla Ersubaşı, henüz çocuk yaşlarda kamera karşısına geçti ve Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Ersubaşı daha önce şiddet gördüğü eşiyle boşanmış sonra yeniden barıştı. Tekrar ayrılık kararı alan ve o dönem darp edildiği iddia edilen Ersubaşı, şimdi ise yakın arkadaşı Müge Işık'ın iddialarıyla çok konuşuldu.
Işık, oyuncunun gece 3'te eşine müstehcen fotoğraf attığını öne sürdü. Ersubaşı'nın yakın arkadaşı Müge Işık açıklamasında "Sen hani kocanın ailesini bir milyon dolandırdın ya ben her şeyi ispatlayacağım" diyerek şaşırtan iddialarda bulundu.