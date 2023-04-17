Gece 3’te müstehcen fotoğraf attığı iddia edilmişti! Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’ndan ilk açıklama! Yakın arkadaşının kocasına...

Işık, oyuncunun gece 3'te eşine müstehcen fotoğraf attığını öne sürdü. Ersubaşı'nın yakın arkadaşı Müge Işık açıklamasında "Sen hani kocanın ailesini bir milyon dolandırdın ya ben her şeyi ispatlayacağım" diyerek şaşırtan iddialarda bulundu.