Petek Dinçöz’ün oğlu sahneye çıkınca olanlar oldu! Oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu'nu görenlerin nutku tutuldu: Ne ara bu kadar büyüdü

Yılbaşı akşamı konser veren Petek Dinçöz, sahnesinde Serkan Kodaloğlu yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İrfan Aslan'ı ağırladı. Yeni yılın ilk saatlerine oğlunu öperek giren ünlü şarkıcı, oldukça duygusal anlar yaşadı. Oğlu sahneden indikten sonra şarkıya girmekte de zorlanan ünlü şarkıcı o anları sosyal medyada yayınladı. İrfan Aslan Kodaloğlu'nun son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Dinçöz'ün oğlu için "Ne ara bu kadar büyüdü" yorumu yapıldı.