Petek Dinçöz’ün oğlu sahneye çıkınca olanlar oldu! Oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu'nu görenlerin nutku tutuldu: Ne ara bu kadar büyüdü

Yılbaşı akşamı konser veren Petek Dinçöz, sahnesinde Serkan Kodaloğlu yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İrfan Aslan'ı ağırladı. Yeni yılın ilk saatlerine oğlunu öperek giren ünlü şarkıcı, oldukça duygusal anlar yaşadı. Oğlu sahneden indikten sonra şarkıya girmekte de zorlanan ünlü şarkıcı o anları sosyal medyada yayınladı. İrfan Aslan Kodaloğlu'nun son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Dinçöz'ün oğlu için "Ne ara bu kadar büyüdü" yorumu yapıldı.
Okul hayatına son verip mankenlik yapmaya başlayan Petek Dinçöz, ilerleyen zamanlarda oyunculuğa ve şarkıcılığa da soyundu. 'Bende Kaldı', 'Foolish Casonava', 'Sandım Ki' ve daha nicesiyle müzik listelerini alt üst eden Dinçöz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuldu.
2014 yılında nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile 2022 yılında boşanan şarkıcı, son olarak çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile yaptığı evlilikle adından söz ettirdi.
Dinçöz şimdi ise Serkan Kodaloğlu yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İrfan Aslan ile gündem oldu. Yılbaşı gecesi sahne alan Petek Dinçöz, yeni yılın ilk saatlerine oğlunu öperek girdi.
İrfan Aslan'ı sahnesinde ağırlayan Dinçöz, konser sırasında duygusal anlar yaşadı. Dinçöz'ün gözyaşlarına hakim olamadığı o anlar konsere damga vurdu.