Safir’in Feraye’si Özge Yağız’ın annesi kızlarını gölgede bıraktı! Gören dilini ısırdı “Ablası sandım” Ne Özge ne kardeşi Ezgi...

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İlhan Şen, Gizem Sevim, Burak Berkay, Akgül, Can Bartu Aslan, Nur Yazar gibi isimleri bir araya getiren, ATV'nin sevilen dizisi Safir'de Feraye karakterini canlandıran Özge Yağız, başarılı performansı kadar güzelliğiyle de beğeni topladı.