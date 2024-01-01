Safir’in Feraye’si Özge Yağız’ın annesi kızlarını gölgede bıraktı! Gören dilini ısırdı “Ablası sandım” Ne Özge ne kardeşi Ezgi...

İlhan Şen, Gizem Sevim, Burak Berkay, Akgül, Can Bartu Aslan, Nur Yazar gibi başarılı isimlerle kamera karşısına geçtiği Safir'de Feraye karakterini canlandıran Özge Yağız, annesiyle gündem oldu. Anne-kızın pozlarını gören sosyal medya kullanıcıları "Çok güzel", "Kızların güzelliğinin kaynağı belli oldu", "Ablası sandım" yorumlarında bulundu. İşte Özge Yağız'ın güzeller güzeli annesi...
İlhan Şen, Gizem Sevim, Burak Berkay, Akgül, Can Bartu Aslan, Nur Yazar gibi isimleri bir araya getiren, ATV'nin sevilen dizisi Safir'de Feraye karakterini canlandıran Özge Yağız, başarılı performansı kadar güzelliğiyle de beğeni topladı.
Ünlü oyuncu kardeşi Ezgi Yağız'la da sık sık magazin manşetlerinde yer alarak "Güzellik genetik" dedirtti.
Oyuncu bu kez annesiyle gündeme geldi. Yağız'ın annesini görenler "Çok güzel", "Kızların güzelliğinin kaynağı belli oldu", "Ablası sandım" yorumlarında bulundu.