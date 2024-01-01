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4 milyon dolara almıştı! Seda Sayan’ın havuzlu lüks villası “Tam bir saray yavrusu” dedirtti! İşte Çağlar Ökten’le aşk yuvası...

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir evladı olan Seda Sayan, aradığı aşkı müzisyen Çağlar Ökten'de buldu ve 7'nci kez nikah masasına oturdu. Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı, romantik pozlarıyla sık sık magazin manşetlerini süsledi. Sayan şimdi ise yıllar önce 4 milyon dolara satın aldığı lüks villasıyla adından söz ettirdi. Çağlar Ökten ile Seda Sayan'ın aşk yuvası "Tam bir saray yavrusu" dedirtti.

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 15:54 Güncelleme 01 Ocak 2024, 16:04
4 milyon dolara almıştı! Seda Sayan’ın havuzlu lüks villası “Tam bir saray yavrusu” dedirtti! İşte Çağlar Ökten’le aşk yuvası... 1

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

4 milyon dolara almıştı! Seda Sayan’ın havuzlu lüks villası “Tam bir saray yavrusu” dedirtti! İşte Çağlar Ökten’le aşk yuvası... 2

Özellikle yaşadığı aşklarla konuşulan ve evlilikleriyle dikkat çeken Sayan, sonunda aradığı aşkı Çağlar Ökten'de buldu ve 7'nci kez nikah masasına oturdu.

4 milyon dolara almıştı! Seda Sayan’ın havuzlu lüks villası “Tam bir saray yavrusu” dedirtti! İşte Çağlar Ökten’le aşk yuvası... 3

Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, geçen sene Sayan'ın yıllar önce 4 milyon dolara aldığı lüks villaya taşındı.

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