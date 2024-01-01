4 milyon dolara almıştı! Seda Sayan’ın havuzlu lüks villası “Tam bir saray yavrusu” dedirtti! İşte Çağlar Ökten’le aşk yuvası...

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir evladı olan Seda Sayan, aradığı aşkı müzisyen Çağlar Ökten'de buldu ve 7'nci kez nikah masasına oturdu. Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı, romantik pozlarıyla sık sık magazin manşetlerini süsledi. Sayan şimdi ise yıllar önce 4 milyon dolara satın aldığı lüks villasıyla adından söz ettirdi. Çağlar Ökten ile Seda Sayan'ın aşk yuvası "Tam bir saray yavrusu" dedirtti.