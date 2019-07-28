Sen Anlat Karadeniz'in deli Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin gizli aşkı ortaya çıktı! Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi bakın kimmiş

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir Kaleli karakterini canlandıran ve milyonların sevgisini kazanan yakışıklı oyuncu Ulaş Tuna Astepe'nin özel hayatı bir hayli merak ediliyordu. Geçtiğimiz Haziran ayında vatani görevini yerine getiren Astepe, askerden döner dönmez soluğu sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte yurt dışında aldı. Atv ekranlarında Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu ile başrol paylaşan 31 yaşındaki Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi hayranları tarafından merak ediliyordu. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi...

28.07.2019 16:02 - Son Güncelleme: 28.07.2019 16:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





