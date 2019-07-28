Sen Anlat Karadeniz'in deli Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin gizli aşkı ortaya çıktı! Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi bakın kimmiş
Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir Kaleli karakterini canlandıran ve milyonların sevgisini kazanan yakışıklı oyuncu Ulaş Tuna Astepe'nin özel hayatı bir hayli merak ediliyordu. Geçtiğimiz Haziran ayında vatani görevini yerine getiren Astepe, askerden döner dönmez soluğu sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte yurt dışında aldı. Atv ekranlarında Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu ile başrol paylaşan 31 yaşındaki Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi hayranları tarafından merak ediliyordu. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi...
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'deki Tahir karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi merak konusu olmuştu. Uzun zamandır hayatında birisi olmadığı düşünülen Astepe'nin sevgilisi bakın kimmiş... İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...