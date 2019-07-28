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Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u Ece Alton herkesi şaşkına çevirdi! Değişimi 'yok artık' dedirtti... Ece Alton kimdir?

Garip filmindeki Fatoş rolüyle herkesin dikkatini çeken Ece Alton, son haliyle dikkatini çekti. 1986'da çekilen Garip filminde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Ece Alton, fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında olan Garip'te, küçük sevimli kız Fatoş'u canlandıran Ece Alton'un son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşadığı değişim 'yok artık' dedirtti. İşte Ece Alton ve birçok ünlünün yıllar içindeki değişimleri. Bu değişimler adeta görenleri şoke etti. İşte o fotoğraflar...

28.07.2019 19:41 - Son Güncelleme: 28.07.2019 19:48
Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u Ece Alton herkesi şaşkına çevirdi! Değişimi 'yok artık' dedirtti... Ece Alton kimdir?

Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında olan Garip'te, küçük sevimli kız Fatoş'u canlandıran Ece Alton'un son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşadığı değişim 'yok artık' dedirtti. İşte Ece Alton ve birçok ünlünün yıllar içindeki değişimleri. Bu değişimler adeta görenleri şoke etti. İşte o fotoğraflar...

Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u Ece Alton herkesi şaşkına çevirdi! Değişimi 'yok artık' dedirtti... Ece Alton kimdir?

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u Ece Alton herkesi şaşkına çevirdi! Değişimi 'yok artık' dedirtti... Ece Alton kimdir?

Kapıcılar Kralı filmi Film, 14. Antalya Film Festivali'nde ödül yağmuruna tutulmuştu.

Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u Ece Alton herkesi şaşkına çevirdi! Değişimi 'yok artık' dedirtti... Ece Alton kimdir?

Zeki Ökten "En Başarılı Yönetmen"

Kemal Sunal'da "En Başarılı Erkek Oyuncu" ödüllerini aldığı Kapıcılar Kralı filmi festivalde "En İyi 2. Film" ödülünü de kazanmıştı.

Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u Ece Alton herkesi şaşkına çevirdi! Değişimi 'yok artık' dedirtti... Ece Alton kimdir?

Kapıcı Seyit'in (Kemal Sunal) oğlu İbram'ın canlandıran Hüsnü Yıldız ile ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.

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