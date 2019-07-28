Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u Ece Alton herkesi şaşkına çevirdi! Değişimi 'yok artık' dedirtti... Ece Alton kimdir?

Garip filmindeki Fatoş rolüyle herkesin dikkatini çeken Ece Alton, son haliyle dikkatini çekti. 1986'da çekilen Garip filminde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Ece Alton, fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında olan Garip'te, küçük sevimli kız Fatoş'u canlandıran Ece Alton'un son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşadığı değişim 'yok artık' dedirtti. İşte Ece Alton ve birçok ünlünün yıllar içindeki değişimleri. Bu değişimler adeta görenleri şoke etti. İşte o fotoğraflar...

28.07.2019 19:41 - Son Güncelleme: 28.07.2019 19:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





