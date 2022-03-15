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Haberler Magazin Gülşen'in kucak dansına İzzet Yıldızhan'dan olay sözler! Külot çıkışıyla tartışmanın fitilini ateşlenmişti: "Oturduğu yeri..."

Gülşen'in kucak dansına İzzet Yıldızhan'dan olay sözler! Külot çıkışıyla tartışmanın fitilini ateşlenmişti: "Oturduğu yeri..."

Gülşen'in kucak dansına İzzet Yıldızhan'dan olay sözler! Külot çıkışıyla son dönemde ünlülerin tercih ettiği sahne kıyafetleri hakkında tartışmanın fitilini ateşlenmişti Yıldızhan... Ünlü isim yine kendini tutamadı... Gülşen'in arkadaşının kucağına oturmasıyla ilgili muhabirin pasını geri çevirmeyen İzzet Yıldızhan'dan çok konuşulacak bir yorum daha geldi.

15.03.2022 15:29 - Son Güncelleme: 15.03.2022 15:44
Gülşen’in kucak dansına İzzet Yıldızhan’dan olay sözler! Külot çıkışıyla tartışmanın fitilini ateşlenmişti: Oturduğu yeri...

"OTURDUĞU YERİ..."

Külot çıkışıyla tartışmanın fitilini ateşlenmişti... Gülşen'in kucak dansına İzzet Yıldızhan'dan olay sözler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gülşen’in kucak dansına İzzet Yıldızhan’dan olay sözler! Külot çıkışıyla tartışmanın fitilini ateşlenmişti: Oturduğu yeri...

KUCAĞINA OTURDU

Ünlü şarkıcı Gülşen son konserinde yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu. Konserde bir ara sahneden inip seyircinin arasına karışan Gülşen, 'Bi An Gel' şarkısını söylediği sırada arkadaşı Tolga Sezgin'in kucağına oturdu. Sezgin de Gülşen'in poposuna şaplak attı!

Gülşen’in kucak dansına İzzet Yıldızhan’dan olay sözler! Külot çıkışıyla tartışmanın fitilini ateşlenmişti: Oturduğu yeri...

Bu anlar sosyal medyada gündeme gelip Gülşen'e eleştiri yağdı.

Gülşen’in kucak dansına İzzet Yıldızhan’dan olay sözler! Külot çıkışıyla tartışmanın fitilini ateşlenmişti: Oturduğu yeri...

'HAKARET SAYARIM'
Özellikle kadınlar, Gülşen'in bir erkeğin kucağına oturmasını eleştirerek o görüntülerin eşitlik ve kadına şiddete karşı verilen mücadeleyi gölgelediğini savundu.

Gülşen’in kucak dansına İzzet Yıldızhan’dan olay sözler! Külot çıkışıyla tartışmanın fitilini ateşlenmişti: Oturduğu yeri...

Yaşananların ardından gelen Gülşen'in albüm kapağı ise tepkileri iyice arttırdı.

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