Gülşen'in kucak dansına İzzet Yıldızhan'dan olay sözler! Külot çıkışıyla tartışmanın fitilini ateşlenmişti: "Oturduğu yeri..."
Gülşen'in kucak dansına İzzet Yıldızhan'dan olay sözler! Külot çıkışıyla son dönemde ünlülerin tercih ettiği sahne kıyafetleri hakkında tartışmanın fitilini ateşlenmişti Yıldızhan... Ünlü isim yine kendini tutamadı... Gülşen'in arkadaşının kucağına oturmasıyla ilgili muhabirin pasını geri çevirmeyen İzzet Yıldızhan'dan çok konuşulacak bir yorum daha geldi.
15.03.2022 15:29 - Son Güncelleme: 15.03.2022 15:44
'HAKARET SAYARIM'
Özellikle kadınlar, Gülşen'in bir erkeğin kucağına oturmasını eleştirerek o görüntülerin eşitlik ve kadına şiddete karşı verilen mücadeleyi gölgelediğini savundu.