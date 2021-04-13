Petek Dinçöz son haliyle 'ne olur daha fazla estetik yaptırma' dedirtti! 40 yaşındaki Petek Dinçöz'e bakın!
40 yaşındaki Petek Dinçöz'e bakın! 'Ne olur daha fazla estetik yaptırma' yorumlarının havada uçuştuğu Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Petek Dinçöz son haliyle sosyal medya gündeminde. İşte dansları ve şarkılarıyla bir döneme damga vuran 1 çocuk annesi Petek Dinçöz başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...
13.04.2021 18:00
- Son Güncelleme: 13.04.2021 18:00
Petek Dinçöz'e bakın! Son haliyle 'ne olur daha fazla estetik yaptırma' dedirten Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kadaloğlu ile nikah masasına oturdu. Dansları ve şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz'ün İrfan adında bir erkek çocuğu var. İşte son haliyle gündeme gelen Petek Dinçöz başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimi...