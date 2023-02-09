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Haberler Magazin Petek Dinçöz koruyucu aile olmak istediğini duyurdu! Kötü yorumlar sonrası kendini tutamadı: İnsanlıktan nasibini almamışsınız ki...

Petek Dinçöz koruyucu aile olmak istediğini duyurdu! Kötü yorumlar sonrası kendini tutamadı: İnsanlıktan nasibini almamışsınız ki...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından korunma ve bakım ihtiyacı ortaya çıkan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlerin izleyeceği sürece ilişkin açıklama yaptı. Bunun üzerine Petek Dinçöz, sosyal medya hesabı üzerinden eşi Nida Büyükbayrakdar ile koruyu aile olmak istediklerini açıkladı. Dinçöz'ün paylaşımı bir kısım sosyal medya kullanıcısının desteğini alırken bir kısmı şarkıcıyı reklam yapmakla suçladı. Dinçöz, bunun üzerine bir açıklamada daha bulundu. Öte yandan "Koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır" sorusunun yanıtı da aratılmaya başlandı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
09.02.2023 23:56 - Son Güncelleme: 09.02.2023 23:56
Petek Dinçöz koruyucu aile olmak istediğini duyurdu! Kötü yorumlar sonrası kendini tutamadı: İnsanlıktan nasibini almamışsınız ki...

Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 büyüklüklerindeki deprem 10 ilde büyük hasara neden oldu. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı ve yaralı sayıları AFAD tarafından açıklanıyor.

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Petek Dinçöz koruyucu aile olmak istediğini duyurdu! Kötü yorumlar sonrası kendini tutamadı: İnsanlıktan nasibini almamışsınız ki...

Ölü sayıları artarken depremzede çocuklara koruyucu aile olma şartları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. Petek Dinçöz de sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak koruyucu aile olmak istediğini duyurdu.

Petek Dinçöz koruyucu aile olmak istediğini duyurdu! Kötü yorumlar sonrası kendini tutamadı: İnsanlıktan nasibini almamışsınız ki...

Ünlü şarkıcı, "Eşim Nida Büyükbayrakdar ve ben (Petek Dinçöz) depremde kimsesiz kalmış bir çocuğumuzun koruyucu ailesi olmak ve bu sorumluluğu almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Petek Dinçöz koruyucu aile olmak istediğini duyurdu! Kötü yorumlar sonrası kendini tutamadı: İnsanlıktan nasibini almamışsınız ki...

Dinçöz'ün paylaşımına bazı sosyal medya kullanıcısından olumlu mesajlar gelirken bazıları şarkıcıyı reklam yapmakla suçladı.

Petek Dinçöz koruyucu aile olmak istediğini duyurdu! Kötü yorumlar sonrası kendini tutamadı: İnsanlıktan nasibini almamışsınız ki...

Bunun üzerine yeni bir açıklama yapan Dinçöz, şunları söyledi: "Herkese merhabalar bu günlerde bile insanlıktan nasibini almamışsınız ki kötü yorumlar yapıyorsunuz reklam diye...

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