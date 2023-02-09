Petek Dinçöz koruyucu aile olmak istediğini duyurdu! Kötü yorumlar sonrası kendini tutamadı: İnsanlıktan nasibini almamışsınız ki...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından korunma ve bakım ihtiyacı ortaya çıkan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlerin izleyeceği sürece ilişkin açıklama yaptı. Bunun üzerine Petek Dinçöz, sosyal medya hesabı üzerinden eşi Nida Büyükbayrakdar ile koruyu aile olmak istediklerini açıkladı. Dinçöz'ün paylaşımı bir kısım sosyal medya kullanıcısının desteğini alırken bir kısmı şarkıcıyı reklam yapmakla suçladı. Dinçöz, bunun üzerine bir açıklamada daha bulundu. Öte yandan "Koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır" sorusunun yanıtı da aratılmaya başlandı. İşte detaylar...
09.02.2023 23:56 - Son Güncelleme: 09.02.2023 23:56
Ölü sayıları artarken depremzede çocuklara koruyucu aile olma şartları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. Petek Dinçöz de sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak koruyucu aile olmak istediğini duyurdu.
Ünlü şarkıcı, "Eşim Nida Büyükbayrakdar ve ben (Petek Dinçöz) depremde kimsesiz kalmış bir çocuğumuzun koruyucu ailesi olmak ve bu sorumluluğu almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.