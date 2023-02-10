7.7'lik felaket sonrası Türk milleti tek yürek oldu! Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel duyurdu! Eşi Caner Yıldırım’la herkesi duygulandırdı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem nedeniyle yakınlarına ulaşılamayan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden veya ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine şahsen başvuru yapabileceklerini duyurdu. Bunun üzerine oyuncu Hande Erçel'in sosyal medyada fenomen olan ablası Gamze Erçel, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erçel, eşi Caner Yıldırım ile koruyucu aile olmak istediklerini dile getirdi. Çiftin ortak açıklaması herkesi duygulandırırken "Koruyucu aile nasıl olunur?", "Koruyucu aile şartları nelerdir?", "Başvuruda istenilen belgeler nelerdir?" sorularının yanıtı aratıldı.
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde meydana gelen deprem 10 ilde hasara neden oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem nedeniyle yakınlarına ulaşılamayan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden veya ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine şahsen başvuru yapabileceklerini duyurdu.
KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR?
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumları meslek elemanlarımız tarafından titizlikle değerlendirmekte, sırada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerimizin yanlarına yerleştirme işlemleri sürdürülmektedir.
Yeni başvuruda bulunacak koruyucu aile adaylarımız e-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler. Vatandaşlarımıza çocuklarımız için koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz"
HANDE ERÇEL'İN ABLASI DUYURDU
Bunun üzerine oyuncu Hande Erçel'in sosyal medyada fenomen olan ablası Gamze Erçel, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.