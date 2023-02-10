7.7’lik felaket sonrası Türk milleti tek yürek oldu! Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel duyurdu! Eşi Caner Yıldırım’la herkesi duygulandırdı

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde meydana gelen deprem 10 ilde hasara neden oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem nedeniyle yakınlarına ulaşılamayan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden veya ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine şahsen başvuru yapabileceklerini duyurdu.