Vav TV İzle
Haberler Magazin 7.7'lik felaket sonrası Türk milleti tek yürek oldu! Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel duyurdu! Eşi Caner Yıldırım’la herkesi duygulandırdı

7.7'lik felaket sonrası Türk milleti tek yürek oldu! Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel duyurdu! Eşi Caner Yıldırım’la herkesi duygulandırdı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem nedeniyle yakınlarına ulaşılamayan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden veya ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine şahsen başvuru yapabileceklerini duyurdu. Bunun üzerine oyuncu Hande Erçel'in sosyal medyada fenomen olan ablası Gamze Erçel, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erçel, eşi Caner Yıldırım ile koruyucu aile olmak istediklerini dile getirdi. Çiftin ortak açıklaması herkesi duygulandırırken "Koruyucu aile nasıl olunur?", "Koruyucu aile şartları nelerdir?", "Başvuruda istenilen belgeler nelerdir?" sorularının yanıtı aratıldı.

takvim.com.tr
10.02.2023 00:52 - Son Güncelleme: 10.02.2023 00:52
7.7’lik felaket sonrası Türk milleti tek yürek oldu! Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel duyurdu! Eşi Caner Yıldırım’la herkesi duygulandırdı

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde meydana gelen deprem 10 ilde hasara neden oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem nedeniyle yakınlarına ulaşılamayan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden veya ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine şahsen başvuru yapabileceklerini duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
7.7’lik felaket sonrası Türk milleti tek yürek oldu! Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel duyurdu! Eşi Caner Yıldırım’la herkesi duygulandırdı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların ilk olarak bakanlığa bağlı kuruluşlara alındığı, güvenli şekilde bakımlarının sağlandığı ve ailelerine ulaşma çalışmaları yapıldığı belirtildi.

7.7’lik felaket sonrası Türk milleti tek yürek oldu! Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel duyurdu! Eşi Caner Yıldırım’la herkesi duygulandırdı

KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR?
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumları meslek elemanlarımız tarafından titizlikle değerlendirmekte, sırada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerimizin yanlarına yerleştirme işlemleri sürdürülmektedir.

7.7’lik felaket sonrası Türk milleti tek yürek oldu! Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel duyurdu! Eşi Caner Yıldırım’la herkesi duygulandırdı

Yeni başvuruda bulunacak koruyucu aile adaylarımız e-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler. Vatandaşlarımıza çocuklarımız için koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz"

7.7’lik felaket sonrası Türk milleti tek yürek oldu! Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel duyurdu! Eşi Caner Yıldırım’la herkesi duygulandırdı

HANDE ERÇEL'İN ABLASI DUYURDU
Bunun üzerine oyuncu Hande Erçel'in sosyal medyada fenomen olan ablası Gamze Erçel, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

SON DAKİKA