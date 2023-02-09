Film değil gerçek! Demet Akalın depreme yardım ederken öldüğünü sandığı akrabalarını buldu! “Benim amcalarım yok ki öldü derken...”
Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili etkiledi. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkımlar yaşandı. Türk milleti deprem yaralarını sarmak, depremzedelere yardım etmek için tek yürek oldu. Tüm Türkiye el ele verirken birçok ünlü isim de kitlelere seslenerek hem maddi hem manevi destekte bulundu. Depremin ilk gününden bu yana yardım çağrılarında bulunan ve enkaz altındaki vatandaşların konumlarının hızla yayılmasına yardımcı olan Demet Akalın ise bu süreçte başına gelen ilginç bir olayı takipçileriyle paylaştı. "Depreme yardım ederken Onur'la tanıştım" diyen Akalın, öldüğünü sandığı akrabalarına ulaştı. İşte detaylar...
09.02.2023 21:31 - Son Güncelleme: 09.02.2023 21:31
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu.
Demet Akalın da depremin ilk gününden bu yana yardım çağrılarında bulundu ve enkaz altındaki vatandaşların konumlarının hızla yayılmasına yardımcı oldu.
"VALLAHİ BELA OLURUM"
Yardım çalışmalarına destek veren Demet Akalın, sandviçleri 100 TL'ye satanlara tepki gösterdi ve, "Osmaniye'de sandviçleri 100 liraya satıyormuşsunuz. Vallahi bela olurum bak sakın!" diye yazdı.