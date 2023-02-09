Film değil gerçek! Demet Akalın depreme yardım ederken öldüğünü sandığı akrabalarını buldu! “Benim amcalarım yok ki öldü derken...”

"ALLAH RAZI OLSUN"

Markete gidip depremzedeler için alışveriş yapmak isteyen Akalın, rafları boş görünce duygulandı ve "Allah razı olsun, her şeyi bitirmişsiniz. Hiçbir şey kalmamış! Sinirim bozuldu, herkes deprem için bir şey gönderiyor" diye konuştu.