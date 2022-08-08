Acun Ilıcalı'nın yara bandı maaşı dudak uçuklatan cinsten! Eğer doğruysa olay! Masterchef'te jürilere ödenen maaş bir yana...
Masterchef'in geçen sezonunun ortalarından bu sezon başlangıcına kadar en çok konuşulan konulardan biri, şefler arasındaki ücret anlaşmazlığıydı. İddialara göre Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun dolar kuru üzerinden ücret sağlamasından rahatsızdı. Ayrıca para konusunda anlaşamadığı için Masterchef 2022 sezonunda yer almayacaktı. Ancak bir şekilde ara düzeltildi ve geçtiğimiz günlerde de şeflere ödenen maaş ortaya çıktı. Bu kez sosyal medyada ortaya atılan iddia ise ekipteki sağlıkçılara ödenen ücret...
08.08.2022 11:05 - Son Güncelleme: 08.08.2022 11:05
MasterChef Türkiye jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın programdan kazandığı para en çok merak edilen konulardan biriydi.
Özellikle Mehmet Yalçınkaya hakkında bir süre 'ücret krizi çıkardı', 'yarışmada yer almayacak' iddialarının ardından yarışmada yer alması iyiden iyiye merakları kurcalamıştı.