Petek Dinçöz gerçek adını artık kullanmıyor! Çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile 4 ay önce evlenmişti: "Kimliğimde artık o yazmıyor"
Petek Dinçöz gerçek adını artık kullanmıyor! Çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile 4 ay önce evlenmişti... 42 yaşındaki Petek Dinçöz açıklamalarıyla dikkat çekti. 2014 yılında nikâh masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile Mart 2022'de anlaşmalı olarak boşanan Petek Dinçöz, ayrılık sonrası bir süre hayatına Amerika'da devam etti. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz ağustos ayında çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile hayatını birleştirdi. Üçüncü evliliğinin ardından hem müziğe hem de Türkiye'ye geri dönen Dinçöz, bakın neler söyledi.
"KİMLİĞİMDE ARTIK YAZMIYOR"
Petek Dinçöz gerçek adını artık kullanmıyor! Çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile 4 ay önce evlenmişti...
Serkan Kodaloğlu ile evliliğini sonlandırdıktan sonra gözlerden uzak bir hayat süren Petek Dinçöz, iş insanı Nida Büyükbayraktar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar veren ikili, Beşiktaş'ta nikâh masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir oğlu olan şarkıcı, "Gençlik aşkımla evlendim. Çok mutluyum, Allah tüm isteyenlerin başına versin. Yarım kalan bir aşktı bizimkisi. Bizim için de ani oldu ama mutluyuz" demişti.
Boşandıktan kısa süre sonra beş yaşındaki oğlu ile ABD'nin Miami kentine yerleşen ünlü isim, üçüncü evliliğinin ardından Türkiye'ye döndü. Yılbaşı gecesi Bursa'da bir otelde müzikseverlerle buluşacak olan Petek Dinçöz, TRT Müzik'te ekranlara gelen 'İpek Yolu' programına konuk oldu. İşte sekiz yıl sonra sahnelere dönüş kararı alan 42 yaşındaki şarkıcıdan inciler...