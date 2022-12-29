Petek Dinçöz gerçek adını artık kullanmıyor! Çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile 4 ay önce evlenmişti: "Kimliğimde artık o yazmıyor"

Serkan Kodaloğlu ile evliliğini sonlandırdıktan sonra gözlerden uzak bir hayat süren Petek Dinçöz, iş insanı Nida Büyükbayraktar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar veren ikili, Beşiktaş'ta nikâh masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir oğlu olan şarkıcı, "Gençlik aşkımla evlendim. Çok mutluyum, Allah tüm isteyenlerin başına versin. Yarım kalan bir aşktı bizimkisi. Bizim için de ani oldu ama mutluyuz" demişti.