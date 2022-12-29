Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin'den korkunç itiraf: "Felç kalabilirdim, doktorum morfin verdi..."

Bilgin, "Biliyorsunuz; Hâlâ iyileşme ve tedavi sürecim devam ediyor. 2022 yılında aklıma çok acılar geliyor. Altı aydır yatıyorum ve hareket edemiyordum ilk başlarda yatakta. Bana doktorum morfin verdi ve bağımlılık yapması korkusuyla kullanmadım. Acıya tahammül etmeye çalıştım."