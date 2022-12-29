Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin'den korkunç itiraf: "Felç kalabilirdim, doktorum morfin verdi..."
Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin'den geçirdiği kazayla ilgili korku dolu itiraf geldi. Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin, sessiz sedasız yürüttükleri aşklarını 2006 yılında nikah masasına taşımışlardı. 1993-1998 yılları arasında Sanem Oktar ile evli kalan Yılmaz Erdoğan'ın Belçim Bilgin ile olan evliliği de 2018 yılına kadar sürdü. Çift bu evliliklerinden 2009 yılında Rodin Nazım Erdoğan'ı kucaklarını aldı. Kapadokya tatilinden İstanbul'a dönerken geçirdiği trafik kazası geçiren ve zor günler yaşayan ünlü oyuncu Belçim Bilgin, konuyla ilgili, "Hâlâ iyileşme ve tedavi sürecim devam ediyor. 2022 yılında aklıma çok acılar geliyor. Altı aydır yatıyorum ve hareket edemiyordum ilk başlarda yatakta. Felç kalabilirdim" dedi. İşte bir çocuk annesinin açıklamaları...
29.12.2022 13:14 - Son Güncelleme: 29.12.2022 13:18
Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, geçtiğimiz aylarda Kapadokya tatilinden İstanbul'a dönerken feci bir kaza geçirdi. Uzun bir tedavi süreci geçiren Belçim Bilgin, menajerlik şirketinin Arnavutköy'deki bir mekanda düzenlediği yılbaşı partisinde objektiflere yansıdı.