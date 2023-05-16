Petek Dinçöz derin mi derin sırt dekoltesiyle sosyal medyayı salladı "Yıllara meydan okuyorsun" Son haliyle şaşkına çeviren Petek...
2014 yılında nikah masasına oturduğu oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliklerini sonlandıran Petek Dinçöz, boşanmanın ardından gönlünü Nida Büyükbayrakdar'a kaptırdı. İlişkisini sosyal medya üzerinden duyuran ünlü şarkıcı, sürpriz bir şekilde hayatını birleştirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımları çok konuşulan Petek Dinçöz sırt dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...
16.05.2023 14:18 - Son Güncelleme: 16.05.2023 14:18
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, oğlunun babası Serkan Kodaoğlu ile evliliğini sonlandırarak Nida Büyükbayraktar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Önceki günlerde nişanlanan şarkıcı Petek Dinçöz ile gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar dünya evine girmişti.