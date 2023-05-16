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Haberler Magazin Petek Dinçöz derin mi derin sırt dekoltesiyle sosyal medyayı salladı "Yıllara meydan okuyorsun" Son haliyle şaşkına çeviren Petek...

Petek Dinçöz derin mi derin sırt dekoltesiyle sosyal medyayı salladı "Yıllara meydan okuyorsun" Son haliyle şaşkına çeviren Petek...

2014 yılında nikah masasına oturduğu oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliklerini sonlandıran Petek Dinçöz, boşanmanın ardından gönlünü Nida Büyükbayrakdar'a kaptırdı. İlişkisini sosyal medya üzerinden duyuran ünlü şarkıcı, sürpriz bir şekilde hayatını birleştirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımları çok konuşulan Petek Dinçöz sırt dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

16.05.2023 14:18 - Son Güncelleme: 16.05.2023 14:18
Petek Dinçöz derin mi derin sırt dekoltesiyle sosyal medyayı salladı Yıllara meydan okuyorsun Son haliyle şaşkına çeviren Petek...

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, oğlunun babası Serkan Kodaoğlu ile evliliğini sonlandırarak Nida Büyükbayraktar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Önceki günlerde nişanlanan şarkıcı Petek Dinçöz ile gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar dünya evine girmişti.

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Petek Dinçöz derin mi derin sırt dekoltesiyle sosyal medyayı salladı Yıllara meydan okuyorsun Son haliyle şaşkına çeviren Petek...

8 yıllık aranın ardından konser sahnelerine geri dönen Petek Dinçöz pozlarıyla dikkat çekiyor.

Petek Dinçöz derin mi derin sırt dekoltesiyle sosyal medyayı salladı Yıllara meydan okuyorsun Son haliyle şaşkına çeviren Petek...

Üçüncü evliliğinin ardından hem müziğe hem de Türkiye'ye geri dönen Dinçöz, iddialı dönüşüyle dikkat çekiyor.

Petek Dinçöz derin mi derin sırt dekoltesiyle sosyal medyayı salladı Yıllara meydan okuyorsun Son haliyle şaşkına çeviren Petek...

Yeni şarkı çıkaran ünlü isim son olarak idolünün Ajda Pekkan olduğunu açıklamıştı.

Petek Dinçöz derin mi derin sırt dekoltesiyle sosyal medyayı salladı Yıllara meydan okuyorsun Son haliyle şaşkına çeviren Petek...

İŞTE O POZLAR

İddialı kıyafetleriyle dikkat çeken şarkıcı son olarak da kalçasına kadar inen dekoltesiyle olay oldu.

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