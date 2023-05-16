Petek Dinçöz derin mi derin sırt dekoltesiyle sosyal medyayı salladı "Yıllara meydan okuyorsun" Son haliyle şaşkına çeviren Petek...

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, oğlunun babası Serkan Kodaoğlu ile evliliğini sonlandırarak Nida Büyükbayraktar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Önceki günlerde nişanlanan şarkıcı Petek Dinçöz ile gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar dünya evine girmişti.