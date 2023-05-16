Sıla Türkoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! Doğukan Güngör denmişti meğer bambaşka bir ünlüyle...
Sıla Türkoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! 'Doğukan Güngör' denmişti meğer Türkoğlu bambaşka bir ünlüyle yakınlaşmış... Genç oyuncu Sıla Türkoğlu özel hayatıyla gündeme bomba gibi düştü. Sıla Türkoğlu'nun rol arkadaşı Doğukan Güngör ile aşk yaşadığı ileri sürülmüş ardından ikilinin aralarındaki güzel iletişimin zedelenmemesi adına arkadaş kalma kararı aldıkları iddia edilmişti. Hatta bu iddianın ardından Türkoğlu "Biz iki arkadaş olarak... İnsanlar genelde bizi sevgili sanıyorlar, hayır değiliz." derkenGüngör ise partnerini onaylamıştı. Yeni bir bomba iddia gündeme geldi. İddiaya göre Sıla Türkoğlu o ünlü oyuncuyla bir partide yakınlaştı. İkili arasında aşk var mı yok mu merak edilirken Sıla Türkoğlu'nun yaşı da merak konusu oldu.
16.05.2023 15:28 - Son Güncelleme: 16.05.2023 15:41
Sıla Türkoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! 'Doğukan Güngör' denmişti meğer Sıla Türkoğlu bir partide bambaşka bir ünlüyle yakınlaşmış...
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Sıla Türkoğlu'nun rol arkadaşı Doğukan Güngör ile aşk yaşadığı ileri sürülmüş hatta ikili birlikte tatile bile gitmişti.
Aşk iddialarıyla gündeme gelen Sıla Türkoğlu, "İnsanlar genelde bizi sevgili sanıyorlar, hayır değiliz." derken Güngör ise partnerini onaylamıştı.