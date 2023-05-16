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Haberler Magazin "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" sözüyle hafızalara kazınmıştı! Büyüdü bir de anne oldu! İşte Seda Renda'nın son hali...

"10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" sözüyle hafızalara kazınmıştı! Büyüdü bir de anne oldu! İşte Seda Renda'nın son hali...

90'lı yıllarda henüz 5 yaşındayken hayatımıza girdi Seda Renda. Pembe mayosu, güneş gözlükleri, kıvırcık saçları, elinden düşürmediği bardağı ve bir de rol arkadaşı beyaz ayı ve "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" repliğiyl ekranların unutulmaz isimleri arasında yer alan küçük kız büyüdü, yuva bile kurdu. Son hali ile şaşırtan bir dönemin çocuk yıldızı Seda Renda bakın şimdilerde ne yapıyor...

16.05.2023 13:53 - Son Güncelleme: 16.05.2023 13:53
10 yüz bin milyon baloncuk yuttum sözüyle hafızalara kazınmıştı! Büyüdü bir de anne oldu! İşte Seda Renda’nın son hali...

Henüz 5 yaşındayken dönemin ünlü içecek markalarında birinin yüzü olmuş ve söyleyemediği cümle ona şöhreti de beraberinde getirmişti.

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10 yüz bin milyon baloncuk yuttum sözüyle hafızalara kazınmıştı! Büyüdü bir de anne oldu! İşte Seda Renda’nın son hali...

Pembe mayosu, güneş gözlükleri, kıvırcık saçları ve rol arkadaşı beyaz ayısı ile hayatımıza giren "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" repliği ile hafızalara kazınan minik yıldız Seda Renda şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor.

10 yüz bin milyon baloncuk yuttum sözüyle hafızalara kazınmıştı! Büyüdü bir de anne oldu! İşte Seda Renda’nın son hali...

Evlenip, anne olan ve şimdilerde turizm sektöründe yer alan Seda Renda Akalan'ı tanımak çok zor. İşte "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" Seda Renda'nın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

10 yüz bin milyon baloncuk yuttum sözüyle hafızalara kazınmıştı! Büyüdü bir de anne oldu! İşte Seda Renda’nın son hali...

ÜNLÜLERİN DEĞİŞİMLERİ

BATUHAN KARACAKAYA

10 yüz bin milyon baloncuk yuttum sözüyle hafızalara kazınmıştı! Büyüdü bir de anne oldu! İşte Seda Renda’nın son hali...
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