Petek Dinçöz boşanma sonrası tası tarağı topladı Türkiye’yi bıraktı gitti! Son haliyle ’bu kim’ dedirten Petek Dinçöz...

Dinçöz, üzüntüsünü "Doğuştan gelen boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid hastalığım sebebiyle 2. kez yaşadığım annelik heyecanım maalesef yarım kaldı. Ailemizin büyümesi ve İrfan Aslan'ın ağabey olması tek dileğimiz. Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere bu duyguyu sağlıkla, hayırlısıyla yaşatsın." sözleriyle dile getirmişti.