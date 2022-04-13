Petek Dinçöz boşanma sonrası tası tarağı topladı Türkiye'yi bıraktı gitti! Son haliyle 'bu kim' dedirten Petek Dinçöz...
2014'te Kodaloğlu ile evlendikten sonra uzun süredir ekranlardan uzakta bir yaşam sürdüren Dinçöz, 2017 yılında oğlu İrfan Aslan'ı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı. Zaman zaman sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu'nun evliliği geçtiğimiz günler sürpriz bir şekilde bitti. Son haliyle kimsenin tanıyamadığı Petek Dinçöz ise radikal bir karar alarak Türkiye'yi terk etti. İşte detaylar...
Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz ay noktaladı. Boşandıktan sonra bir süre sessiz kalan ünlü şarkıcı, sevenlerini meraklandırmıştı. Petek Dinçöz, bugün sosyal medya hesabından suskunluğunun sebebini açıkladı.
2020 yılında ikinci kez anne olacağını duyuran Petek Dinçöz, kısa bir süre sonra bebeğini kaybetmişti.
Dinçöz, üzüntüsünü "Doğuştan gelen boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid hastalığım sebebiyle 2. kez yaşadığım annelik heyecanım maalesef yarım kaldı. Ailemizin büyümesi ve İrfan Aslan'ın ağabey olması tek dileğimiz. Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere bu duyguyu sağlıkla, hayırlısıyla yaşatsın." sözleriyle dile getirmişti.
Televizyon ve sanat dünyasından bir boşanma haberi daha geldi. Şarkıcı Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu'nun 8 yıllık evlilikleri bitti.