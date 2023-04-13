Petek Dinçöz bıçak altına yattı son sağlık durumunu açıkladı! Gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar’la evlenen Petek Dinçöz...

Petek Dinçöz şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın. Yıllardır süre gelen bir problemimden kurtuldum. Artık yoluma daha sağlıklı devam edeceğim. Bu arada merak etmeyin ben gayet iyiyim. Hastanedeki sağlık çalışanları ve tüm personellerine ilgilerinden dolayı da teşekkürlerimi sunarım"