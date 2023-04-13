RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Petek Dinçöz bıçak altına yattı son sağlık durumunu açıkladı! Gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar'la evlenen Petek Dinçöz...

Petek Dinçöz bıçak altına yattı son sağlık durumunu açıkladı! Gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar'la evlenen Petek Dinçöz...

2014 yılında nikah masasına oturduğu oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliklerini sonlandıran Petek Dinçöz, boşanmanın ardından gönlünü Nida Büyükbayrakdar'a kaptırdı. İlişkisini sosyal medya üzerinden duyuran ünlü şarkıcı, sürpriz bir şekilde hayatını birleştirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımları çok konuşulan Petek Dinçöz bu kez ameliyatını duyurdu. İşte detaylar...

13.04.2023 16:22 - Son Güncelleme: 13.04.2023 16:22
Petek Dinçöz bıçak altına yattı son sağlık durumunu açıkladı! Gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar’la evlenen Petek Dinçöz...

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, oğlunun babası Serkan Kodaoğlu ile evliliğini sonlandırarak Nida Büyükbayraktar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Önceki günlerde nişanlanan şarkıcı Petek Dinçöz ile gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar dünya evine girmişti.

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Petek Dinçöz bıçak altına yattı son sağlık durumunu açıkladı! Gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar’la evlenen Petek Dinçöz...

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, son olarak ameliyat oldu. Sosyal medya hesaplarından hayranlarını bilgilendirdi. Şarkıcı, ameliyat sonrası fotoğraflarını paylaştı.

Petek Dinçöz bıçak altına yattı son sağlık durumunu açıkladı! Gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar’la evlenen Petek Dinçöz...

Petek Dinçöz şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın. Yıllardır süre gelen bir problemimden kurtuldum. Artık yoluma daha sağlıklı devam edeceğim. Bu arada merak etmeyin ben gayet iyiyim. Hastanedeki sağlık çalışanları ve tüm personellerine ilgilerinden dolayı da teşekkürlerimi sunarım"

Petek Dinçöz bıçak altına yattı son sağlık durumunu açıkladı! Gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar’la evlenen Petek Dinçöz...

Petek Dinçöz, Nida Büyükbayraktar ile olan evlilik sürecinden ve hakkında çıkan 2. çocuğa hamile iddialarına cevap vermişti. Petek Dinçöz, evlilik kararının kendisi için çok ani olduğunu söylemişti.

Petek Dinçöz bıçak altına yattı son sağlık durumunu açıkladı! Gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar’la evlenen Petek Dinçöz...

Geçtiğimzi aylarda bir programa konuk olan Dinçöz özel hayatına dair bazı açıklamalarda bulunmuştu.

Evlendim, çocuk doğurdum, boşandım. Sonra 16 yaşındayken âşık olduğum adamla evlendim. Şu an çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Zaman makinesine girmiş gibiyim. Türk filmi gibi bir hayatım var resmen.

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