Boşanacakları iddia edilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak aralarındaki o gerçekle şoke etti! Meğer ünlü çift... 8 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı!
8 yıl aynı yastığa baş koyan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti son dönemlerde evlilikleri hakkındaki iddialar ile gündemde yer alıyor.
8 yıldır birlikte olan Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak çifti yine 'boşanma' iddiaları ile gündemde. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadığı ve terapiye gittiği konuşulan çift iddiaya göre aralarındaki problemi çözemedi. Melisa Nur Akgün, Okan Ali Şakrak adında iki çocukları bulunan ünlü çift evlilikte sorunlarını aşamayınca sosyal medyadan içlerini dökmeye başladı. Düvenci'nin son olarak o paylaşımı 'veda' yorumunu da beraberinde getirdi. Öte yandan çiftin arasındaki o gerçek duyanları şoke etti. İşte detaylar...
Magazin dünyasının ünlü çiftleri arasında gösterilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti hakkındaki söylentiler az buz değil. Ayrılık iddialarının ardından konuşan Düvenci "Artık sessiz kalmamam gerektiğini fark ettim" dedi.
Son yılların en gözde çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti şimdilerde boşanma iddiaları ile gündemde sıkça konuşuluyor.