Boşanacakları iddia edilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak aralarındaki o gerçekle şoke etti! Meğer ünlü çift... 8 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı!

8 yıldır birlikte olan Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak çifti yine 'boşanma' iddiaları ile gündemde. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadığı ve terapiye gittiği konuşulan çift iddiaya göre aralarındaki problemi çözemedi. Melisa Nur Akgün, Okan Ali Şakrak adında iki çocukları bulunan ünlü çift evlilikte sorunlarını aşamayınca sosyal medyadan içlerini dökmeye başladı. Düvenci'nin son olarak o paylaşımı 'veda' yorumunu da beraberinde getirdi. Öte yandan çiftin arasındaki o gerçek duyanları şoke etti. İşte detaylar...