RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Boşanacakları iddia edilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak aralarındaki o gerçekle şoke etti! Meğer ünlü çift... 8 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı!

Boşanacakları iddia edilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak aralarındaki o gerçekle şoke etti! Meğer ünlü çift... 8 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı!

8 yıl aynı yastığa baş koyan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti son dönemlerde evlilikleri hakkındaki iddialar ile gündemde yer alıyor.

14.04.2023 10:06 - Son Güncelleme: 14.04.2023 10:06
8 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Boşanacakları iddia edilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak aralarındaki o gerçekle şoke etti! Meğer ünlü çift ...

8 yıldır birlikte olan Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak çifti yine 'boşanma' iddiaları ile gündemde. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadığı ve terapiye gittiği konuşulan çift iddiaya göre aralarındaki problemi çözemedi. Melisa Nur Akgün, Okan Ali Şakrak adında iki çocukları bulunan ünlü çift evlilikte sorunlarını aşamayınca sosyal medyadan içlerini dökmeye başladı. Düvenci'nin son olarak o paylaşımı 'veda' yorumunu da beraberinde getirdi. Öte yandan çiftin arasındaki o gerçek duyanları şoke etti. İşte detaylar...

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8 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Boşanacakları iddia edilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak aralarındaki o gerçekle şoke etti! Meğer ünlü çift ...

Magazin dünyasının ünlü çiftleri arasında gösterilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti hakkındaki söylentiler az buz değil. Ayrılık iddialarının ardından konuşan Düvenci "Artık sessiz kalmamam gerektiğini fark ettim" dedi.

8 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Boşanacakları iddia edilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak aralarındaki o gerçekle şoke etti! Meğer ünlü çift ...

2015 yılında nikâh masasına oturan çiftin Okan Ali Şakrak adında bir çocukları bulunuyor.

8 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Boşanacakları iddia edilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak aralarındaki o gerçekle şoke etti! Meğer ünlü çift ...

Düvenci'nin ayrıca 2008- 2013 yıllarında evli kaldığı Engin Akgün'den de Melisa Nur adında bir kızı bulunuyor.

8 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Boşanacakları iddia edilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak aralarındaki o gerçekle şoke etti! Meğer ünlü çift ...

Son yılların en gözde çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti şimdilerde boşanma iddiaları ile gündemde sıkça konuşuluyor.

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