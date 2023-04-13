RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Pelin'in rüya gibi günleri! Eşi Bedri Güntay iyileşir iyileşmez soluğu Finlandiya'da almışlardı! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

Pelin'in rüya gibi günleri! Eşi Bedri Güntay iyileşir iyileşmez soluğu Finlandiya'da almışlardı! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay geçtiğimiz günlerde bir takım sağlık sorunları yaşamış ve bıçak altına yatmıştı. Sıkıntılı günleri atlatan çift soluğu bir yurt dışı tatilinde aldı. 2014 yılından bu yana evli olan çiftin rotası Finlandiya oldu. -20 derecelerde manzaranın ve karın tadını çıkaran Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın paylaşımları çok beğenildi.

13.04.2023 15:01 - Son Güncelleme: 13.04.2023 15:01
Pelin’in rüya gibi günleri! Eşi Bedri Güntay iyileşir iyileşmez soluğu Finlandiya’da almışlardı! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

Son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşulan Pelin Karahan, aile saadeti ile de ünlüler dünyasının parmakla gösterilen isimlerinden. Pelin Karahan 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmiş, çiftin devam eden mutlu evliliklerinde Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu.

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Pelin’in rüya gibi günleri! Eşi Bedri Güntay iyileşir iyileşmez soluğu Finlandiya’da almışlardı! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

Özel hayatıyla oldukça merak edilen Pelin Karahan'ı Instagram'da 4.5 milyon kişi takip ediyor.

Pelin’in rüya gibi günleri! Eşi Bedri Güntay iyileşir iyileşmez soluğu Finlandiya’da almışlardı! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

Oyuncu Pelin Karahan'ın eşi ve oğullarının babası Bedri Güntay, iki hafta önce ikinci kez ameliyat olmuştu. Güntay'ın sağlığına kavuşup taburcu edilmesinin ardından çift, yurt dışı tatiline çıktı.

Pelin’in rüya gibi günleri! Eşi Bedri Güntay iyileşir iyileşmez soluğu Finlandiya’da almışlardı! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

Ünlü çiftin rotası Finlandiya'nın Lapland bölgesi oldu.

Pelin’in rüya gibi günleri! Eşi Bedri Güntay iyileşir iyileşmez soluğu Finlandiya’da almışlardı! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

"RÜYA GİBİYDİ"

Karahan, "Burada hava eksi 20 derece. Ona göre giyiniyoruz tabii. En büyük hayallerimden biri Kuzey Işıkları'nı görmekti. Bedri organize etti. Çok şükür nasip oldu, gördük. Rüya gibiydi. Asla unutamayacağımız anlara şahitlik ettik. Onca yol gelmemize değdi" dedi.

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