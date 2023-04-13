Pelin’in rüya gibi günleri! Eşi Bedri Güntay iyileşir iyileşmez soluğu Finlandiya’da almışlardı! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

"RÜYA GİBİYDİ"

Karahan, "Burada hava eksi 20 derece. Ona göre giyiniyoruz tabii. En büyük hayallerimden biri Kuzey Işıkları'nı görmekti. Bedri organize etti. Çok şükür nasip oldu, gördük. Rüya gibiydi. Asla unutamayacağımız anlara şahitlik ettik. Onca yol gelmemize değdi" dedi.