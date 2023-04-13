Pelin'in rüya gibi günleri! Eşi Bedri Güntay iyileşir iyileşmez soluğu Finlandiya'da almışlardı! Paylaşımları sosyal medyayı salladı
Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay geçtiğimiz günlerde bir takım sağlık sorunları yaşamış ve bıçak altına yatmıştı. Sıkıntılı günleri atlatan çift soluğu bir yurt dışı tatilinde aldı. 2014 yılından bu yana evli olan çiftin rotası Finlandiya oldu. -20 derecelerde manzaranın ve karın tadını çıkaran Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın paylaşımları çok beğenildi.
13.04.2023 15:01 - Son Güncelleme: 13.04.2023 15:01
Son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşulan Pelin Karahan, aile saadeti ile de ünlüler dünyasının parmakla gösterilen isimlerinden. Pelin Karahan 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmiş, çiftin devam eden mutlu evliliklerinde Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu.
Oyuncu Pelin Karahan'ın eşi ve oğullarının babası Bedri Güntay, iki hafta önce ikinci kez ameliyat olmuştu. Güntay'ın sağlığına kavuşup taburcu edilmesinin ardından çift, yurt dışı tatiline çıktı.