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Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Petek Dinçöz'ün estetiksiz ve makyajsız halini görenler şaşkına döndü

Petek Dinçöz şaşkına çevirdi... Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösterilen Petek Dinçöz'ün estetiksiz ve makyajsız halini görenler şaşkına döndü. Güzelliği ile dikkat çeken ünlü şarkıcı meğerse estetikliymiş, hem de fazlasıyla. 17 yaşından beri televizyonda olan Petek Dinçöz ilk ünlü olduğu zamanlarda çok daha farklı görünüyordu. İşte başta Petek Dinçöz olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

04.07.2019 19:01 - Son Güncelleme: 04.07.2019 19:11
Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Petek Dinçöz'ün estetiksiz ve makyajsız halini görenler şaşkına döndü

17 yaşından beri televizyonda olan Petek Dinçöz ilk ünlü olduğu zamanlarda çok daha farklı görünüyordu.

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Petek Dinçöz'ün estetiksiz ve makyajsız halini görenler şaşkına döndü

İşte başta Petek Dinçöz olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Petek Dinçöz'ün estetiksiz ve makyajsız halini görenler şaşkına döndü

Geçen hafta Hollywood yıldızlarının estetikçisi Dr. Simon Ourian'a giden Meryem Uzerli'nin çene dolgusu dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncu geçirdiği değişimle şaşırttı. İşte başta Meryem Uzerli olmak üzere ünlülerin estetikli halleri…

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Petek Dinçöz'ün estetiksiz ve makyajsız halini görenler şaşkına döndü

HADİSE

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Petek Dinçöz'ün estetiksiz ve makyajsız halini görenler şaşkına döndü
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