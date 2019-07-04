Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Petek Dinçöz'ün estetiksiz ve makyajsız halini görenler şaşkına döndü

Petek Dinçöz şaşkına çevirdi... Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösterilen Petek Dinçöz'ün estetiksiz ve makyajsız halini görenler şaşkına döndü. Güzelliği ile dikkat çeken ünlü şarkıcı meğerse estetikliymiş, hem de fazlasıyla. 17 yaşından beri televizyonda olan Petek Dinçöz ilk ünlü olduğu zamanlarda çok daha farklı görünüyordu. İşte başta Petek Dinçöz olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

04.07.2019 19:01 - Son Güncelleme: 04.07.2019 19:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





