Perihan Savaş'tan eski eşi İbrahim Tatlıses'i üzecek açıklama! 5 yıllık aşktan Melek Zübeyde dünyaya gelmişti: "Bana çok acılı geliyor..."
Perihan Savaş'tan eski eşi İbrahim Tatlıses'i üzecek açıklama! 5 yıllık aşktan Melek Zübeyde dünyaya gelmişti... Gerçek adı Şerife Perihan olan Perihan Savaş katıldığı bir organizasyonda muhabirlere yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Bir dönem İbrahim Tatlıses ile birlikte olan hatta bir de çocuğu olan Perihan Savaş'a 'Arabesk müzik dinliyor musunuz' diye sordular. Perihan Savaş verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü.
20.03.2023 10:38 - Son Güncelleme: 20.03.2023 10:55
"BANA ÇOK ACILI GELİYOR..."
Perihan Savaş'tan eski eşi İbrahim Tatlıses'i üzecek açıklama! 5 yıllık aşktan Melek Zübeyde dünyaya gelmişti.
Melek Zübeyde adında bir kız çocukları olan İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş magazin gündeminde.
Perihan Savaş "Arabesk müzik çok acılı eski anıları hatırlatıyor. Arabesk hariç her müziği seviyorum." dedi.