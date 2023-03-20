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Haberler Magazin Perihan Savaş'tan eski eşi İbrahim Tatlıses'i üzecek açıklama! 5 yıllık aşktan Melek Zübeyde dünyaya gelmişti: "Bana çok acılı geliyor..."

Perihan Savaş'tan eski eşi İbrahim Tatlıses'i üzecek açıklama! 5 yıllık aşktan Melek Zübeyde dünyaya gelmişti: "Bana çok acılı geliyor..."

Perihan Savaş'tan eski eşi İbrahim Tatlıses'i üzecek açıklama! 5 yıllık aşktan Melek Zübeyde dünyaya gelmişti... Gerçek adı Şerife Perihan olan Perihan Savaş katıldığı bir organizasyonda muhabirlere yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Bir dönem İbrahim Tatlıses ile birlikte olan hatta bir de çocuğu olan Perihan Savaş'a 'Arabesk müzik dinliyor musunuz' diye sordular. Perihan Savaş verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü.

20.03.2023 10:38 - Son Güncelleme: 20.03.2023 10:55
Perihan Savaş’tan eski eşi İbrahim Tatlıses’i üzecek açıklama! 5 yıllık aşktan Melek Zübeyde dünyaya gelmişti: Bana çok acılı geliyor...

"BANA ÇOK ACILI GELİYOR..."

Perihan Savaş'tan eski eşi İbrahim Tatlıses'i üzecek açıklama! 5 yıllık aşktan Melek Zübeyde dünyaya gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Perihan Savaş’tan eski eşi İbrahim Tatlıses’i üzecek açıklama! 5 yıllık aşktan Melek Zübeyde dünyaya gelmişti: Bana çok acılı geliyor...

Melek Zübeyde adında bir kız çocukları olan İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş magazin gündeminde.

PERİHAN SAVAŞ'TAN OLAY AÇIKLAMA | VİDEO

Perihan Savaş’tan eski eşi İbrahim Tatlıses’i üzecek açıklama! 5 yıllık aşktan Melek Zübeyde dünyaya gelmişti: Bana çok acılı geliyor...

Katıldığı bir organizasyonda muhabirlerin sorularını yanıtlayan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'a 'arabesk müzik dinliyor musunuz'diye sordular.

Perihan Savaş’tan eski eşi İbrahim Tatlıses’i üzecek açıklama! 5 yıllık aşktan Melek Zübeyde dünyaya gelmişti: Bana çok acılı geliyor...

Perihan Savaş "Arabesk müzik çok acılı eski anıları hatırlatıyor. Arabesk hariç her müziği seviyorum." dedi.

Perihan Savaş’tan eski eşi İbrahim Tatlıses’i üzecek açıklama! 5 yıllık aşktan Melek Zübeyde dünyaya gelmişti: Bana çok acılı geliyor...

PERİHAN SAVAŞ'IN HAYAT HİKAYESİ...

Usta oyuncu Perihan Savaş, çarpıcı hayat hikâyesini geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda anlattı.

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