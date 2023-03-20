Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın eşleri arasında 'kocamı ayartır' gerilimi! Meğer Demet Özdemir, Berfu Yenenler ve Nurdan Büyükak...
Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın eşleriyle ilgili olay iddia! "Kocamı ayartır" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Bir dönemin vazgeçilmez üçlüsü olarak gezen ve gecelerde sık sık boy gösteren Eser Yenenler Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak evlendi ve bambaşka bir hayatları oldu. Berfu Yenenler ile evlenen Eser Yenenler'in 2 oğlu, Nurdan Büyükak ile evlenen İbrahim Büyükak'ın bir oğlu olurken Demet Özdemir ile evlenen Oğuzhan Koç son dönemde yaşadığı krizle gündemde. Üç arkadaşın eşleri arasındaki gerilim herkesi şaşkına çevirdi. Öyle bir iddia ortaya atıldı ki taraflardan gelecek yanıt merak ediliyor.
Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın eşleri arasında 'kocamı ayartır' gerilimi! Meğer Demet Özdemir, Berfu Yenenler ve Nurdan Büyükak...
Şimdilerde 7 aylık evliliklerinde yaşadıkları krizle gündeme gelen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinden Özdemir ilk açıklamayı yaptı. Demet Özdemir, evliliğinde çıktığı iddia edilen sorunlar hakkında ilk kez konuştu. "Ben ilişkilerimle hiçbir zaman konuşmadım. Evlenmeden önce de özel hayatımla ilgili konuşmadım. Mutluluğumdan başka bir şey de paylaşmadım. İlişkilerde sorunlar olur, düzelir. El ele çıkarız yarın. Şu anda bununla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Dertlerimiz çok başka şu anda" dedi.
"HUKUKİ SÜRECİMİZ BAŞLADI"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çıkan haberler tepki gösteren ünlü oyuncu "Zaten gerekli her şeyi açıkladım. Çok sinirliydim. Kibarlığımı elden bırakmadan da bunları yapmaya çabaladım. Bu bana göre habercilik değil, bu bana göre dedikodu. Bir sürü kadın oyuncu evli kadın oyuncu, saygı duyduğumuz evli yönetmenler zan altında kaldı. Pazartesi hukuki süreci başlatacağım. Evliliğimdeki sorunların böyle iğrenç haberle ilişkilendirilmesi hiç hoş değil" dedi.