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Haberler Magazin Survivor'dan ayrılan Zeynep Alkan'ın annesi bakın kim çıktı! Babası ünlü oyuncu Hamdi Alkan annesi de yine ünlü bir oyuncu çıktı

Survivor'dan ayrılan Zeynep Alkan'ın annesi bakın kim çıktı! Babası ünlü oyuncu Hamdi Alkan annesi de yine ünlü bir oyuncu çıktı

Başladığı günden bu yana sakatlıklar ve diskalifiyelerle boğuşan Survivor 2023'te yine şaşırtan bir veda yaşandı. Bu sezon beklenen reytinglerin çok çok altında kalan Survivor 2023'e bu kez sakatlığı nedeniyle veda eden isim, Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan oldu. Performansıyla da göz dolduran Zeynep Alkan günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlarsa annesinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Zeynep Alkan olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.

21.03.2023 11:44 - Son Güncelleme: 21.03.2023 11:45
Survivor’dan ayrılan Zeynep Alkan’ın annesi bakın kim çıktı! Babası ünlü oyuncu Hamdi Alkan annesi de yine ünlü bir oyuncu çıktı

Ünlüler takımında yarışan Zeynep, hem takım arkadaşları hem de izleyiciler tarafından oldukça sevilen bir isimdi. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Zeynep, birkaç gündür oyuna çıkmıyordu.

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Survivor’dan ayrılan Zeynep Alkan’ın annesi bakın kim çıktı! Babası ünlü oyuncu Hamdi Alkan annesi de yine ünlü bir oyuncu çıktı

Acun Ilıcalı, önceki gün yapılan konseyde, 'Zeynep'in sakatlığının kısa sürede tedavi edilemeyeceğini ve ameliyat olması gerektiğini' söyledi.

Survivor’dan ayrılan Zeynep Alkan’ın annesi bakın kim çıktı! Babası ünlü oyuncu Hamdi Alkan annesi de yine ünlü bir oyuncu çıktı

Ilıcalı sözlerine, 'Zeynep'in elinden ameliyat olması gerekiyor. Malesef Zeynep'in Survivor hayatı buraya kadar' diyerek devam etti.

Survivor’dan ayrılan Zeynep Alkan’ın annesi bakın kim çıktı! Babası ünlü oyuncu Hamdi Alkan annesi de yine ünlü bir oyuncu çıktı

Hamdi Alkan'ın da kızı Zeynep'in sağlığının önemli olduğunu dile getirerk Türkiye'ye dönmesi çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Survivor’dan ayrılan Zeynep Alkan’ın annesi bakın kim çıktı! Babası ünlü oyuncu Hamdi Alkan annesi de yine ünlü bir oyuncu çıktı

Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Zeynep Alkan'ın annesinin kim olduğu merak konusu. İşte başta Zeynep Alkan olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.

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