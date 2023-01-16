Perihan Savaş’ın müstakbel gelinine bakın! Kına gecesinden kayınvalide ve görümceli paylaşım! İbrahim Tatlıses’in gözünden sakındığı kızı...
Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu Yılmaz Zafer ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer'i düğün heyecanı sardı. Perihan Savaş'ın müstakbel gelini Melis Ketenci dün akşam kına gecesi yaptı. Savaş'ın İbrahim Tatlıses ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde de kardeşini mutlu gününde yalnız bırakmadı. Perihan Savaş gelinine altın takarken Ketenci, geceden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Türk örf ve adetlerini tek tek yerine getiren çiftten Ketenci, art arda fotoğraflar yayınlarken kayınvalidesi ve görümcesiyle verdiği pozlar dikkat çekti. İşte o pozlar...
16.01.2023 19:43 - Son Güncelleme: 16.01.2023 19:43
Perihan Savaş ve merhum sanatçı Yılmaz Zafer'in oğlu Savaş Zafer'i düğün heyecanı sardı. Savaş Zafer'in nişanlısı Melis Ketenci dün akşam kına gecesi yaptı.
Savaş'ın İbrahim Tatlıses ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde de kardeşini mutlu gününde yalnız bırakmadı.
Aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir gece organize eden Melis Ketenci geceden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Adetlere göre eline kına yakan gelinine Perihan Savaş cumhuriyet altını hediye etti. Eğlenceli anların yaşandığı geceden fotoğraflar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.