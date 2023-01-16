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Dilan Çiçek Deniz başına havlusunu sarıp siyah iç çamaşırıyla yatak pozunu verdi! Kumsal paylaşımıyla da dikkat çekti...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Instagram'da art arda yayınladığı pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Hem yatak odasından hem de kumsaldan paylaşım yapan oyuncu, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşıma binlerce yorum geldi. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
16.01.2023 18:59 - Son Güncelleme: 16.01.2023 18:59
Dilan Çiçek Deniz başına havlusunu sarıp siyah iç çamaşırıyla yatak pozunu verdi! Kumsal paylaşımıyla da dikkat çekti...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Dilan Çiçek Deniz, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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Dilan Çiçek Deniz başına havlusunu sarıp siyah iç çamaşırıyla yatak pozunu verdi! Kumsal paylaşımıyla da dikkat çekti...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Dilan Çiçek Deniz başına havlusunu sarıp siyah iç çamaşırıyla yatak pozunu verdi! Kumsal paylaşımıyla da dikkat çekti...

Ünlü oyuncu, birbirinden farklı birçok fotoğrafı bir arada topladığı paylaşımında ilk olarak yatak pozuna yer verdi.

Dilan Çiçek Deniz başına havlusunu sarıp siyah iç çamaşırıyla yatak pozunu verdi! Kumsal paylaşımıyla da dikkat çekti...

Deniz, başına havlusunu sarıp siyah iç çamaşırıyla yatakta verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Dilan Çiçek Deniz başına havlusunu sarıp siyah iç çamaşırıyla yatak pozunu verdi! Kumsal paylaşımıyla da dikkat çekti...

Söz konusu paylaşımında kumsal pozlarına da yer veren ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum aldı.

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