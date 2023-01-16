Dilan Çiçek Deniz başına havlusunu sarıp siyah iç çamaşırıyla yatak pozunu verdi! Kumsal paylaşımıyla da dikkat çekti...
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Instagram'da art arda yayınladığı pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Hem yatak odasından hem de kumsaldan paylaşım yapan oyuncu, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşıma binlerce yorum geldi. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o paylaşımı...
16.01.2023 18:59 - Son Güncelleme: 16.01.2023 18:59
Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Dilan Çiçek Deniz, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.