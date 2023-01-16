Deniz Akkaya’nın “Halvette altına kaçırıyordu” dediği Seren Serengil’den karşı hamle! Arto ve Bircan Bali de işin içinde! İşte o açıklama...

SEVGİLİSİ AÇIKLADI

Yaşananlar nedeniyle hastanelik olan Seren Serengil'in Instagram hesabından paylaşım yapan sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, ünlü ismin şuur bulanıklığı yaşadığını söyledi. Tohma, şu ifadeleri kullandı: "Sabah gayet iyiydi. İşine gitti ama yine ne olduysa tansiyonu 18/10. Şu an şuuru bulanık. Bir ayda 3 kez hastanelik oldu. Kendine gelince ne olduğunu öğreneceğim ve sizlerle paylaşacağım"