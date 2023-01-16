Deniz Akkaya'nın “Halvette altına kaçırıyordu” dediği Seren Serengil’den karşı hamle! Arto ve Bircan Bali de işin içinde! İşte o açıklama...
Arto ve Bircan Bali ile sunuculuğunu üstlendiği programdan kovulduğu iddia edilen Seren Serengil, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak ayrılığının nedenini açıklamıştı. Serengil'in açıklamasından kısa bir süre sonra ise Deniz Akkaya, kendi sosyal medya hesabında birbirinden çarpıcı iddialarda bulunmuş ve Seren Serengil için "Halvette altına kaçırıyordu" ifadelerini kullanırken ünlü ismin aynı aileden hem baba hem de oğulla ilişki yaşadığını öne sürmüştü. İddiaları ardından gözlerin çevrildiği Serengil'den ilk açıklama geldi. Sosyal medyada açıklama yapan Seren Serengil'in paylaşımındaki Arto ve Bircan Bali detayı da dikkat çekti. İşte detaylar...
Seren Serengil; Arto ve Bircan Bali ile sunuculuğunu üstlendiği Söylemezsem Olmaz programının 9 Ocak Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde gerginlik yaşadı.
İddiaların ardı arkası kesilmezken Seren Serengil'in Bilal Özbilge'yi kovdurup yerine kendi yapımcısını getirmek istediği öne sürüldü. İddiaya göre; Ebru Yaşar ile arası iyi olmayan Serengil'in programında şarkıcıyla ilgili bir haber yayınlatmak istememesi de bardağı taşıran son damla oldu.
HASTANELİK OLDU
Tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve Özbilge'nin Serengil'in üzerine yürüdüğü sosyal medyada konuşulan iddialar arasında yer aldı. Tüm bunlar yaşanırken Seren Serengil, rahatsızlıklarından dolayı bir kez canlı yayını terk etmek zorunda kaldı. Hipertansiyon hastası olan Serengil, canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
SEVGİLİSİ AÇIKLADI
Yaşananlar nedeniyle hastanelik olan Seren Serengil'in Instagram hesabından paylaşım yapan sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, ünlü ismin şuur bulanıklığı yaşadığını söyledi. Tohma, şu ifadeleri kullandı: "Sabah gayet iyiydi. İşine gitti ama yine ne olduysa tansiyonu 18/10. Şu an şuuru bulanık. Bir ayda 3 kez hastanelik oldu. Kendine gelince ne olduğunu öğreneceğim ve sizlerle paylaşacağım"