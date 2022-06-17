Mine Tugay dekoltede sınır tanımadı! Frikiğe ramak kala paylaştı! Fit haliyle yine çok konuşuldu: “Yaş 25 mi?”
Mine Tugay dekolteyi abarttı! Frikiğe ramak kala paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu, oldukça derin dekolteli süper mini elbisesiyle verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle gençlere taş çıkaran Tugay için "Yaş 25 mi?" yorumu yapıldı. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
17.06.2022 18:11 - Son Güncelleme: 17.06.2022 18:11
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.