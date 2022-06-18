’Hemen sil’ Hem diziyi hem de Halil İbrahim Ceyhan’ı terk-i diyar etmişti! Sıla Türkoğlu’nun ’Emanet’ paylaşımı bomba

Emanet dizisinde Seher rolüyle yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu ani bir kararla yeni bölümlerde yer almayacağını duyurmuştu. Dizinin ardından hem partneri hem de sevgilisi olan Halil İbrahim Ceyhan'ı da bir çırpıda silen ünlü oyuncunun şimdilerde Gönül Dağı'nda rol alacağı iddia edildi. Yeni projesi merakla beklenirken sosyal medya paylaşımı şaşırttı. İnstagram'da 881 bin takipçisi bulunan Türkoğlu'nun 'Emanet' paylaşımı tepki çekti. Kullanıcılar paylaşımı silmesi yönünde yorumlarda bulundu. İşte detaylar...