Perihan Savaş vefat eden eşi Yılmaz Zafer'e seslendi ilk yorum İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Zübeyde Melek Akkaş'tan: "27 yıl sensiz..."

Usta oyuncu Perihan Savaş, çarpıcı hayat hikâyesini geçtiğimiz yıllarda Hürriyet'e anlattı. Savaş, "Suna Pekuysal annemin arkadaşıydı. Bir gün, 'Bu çocukta ışık var. Tiyatroya götüreceğim' demiş. Babam diş doktoruydu, sanata çok düşkündü ve kabul etti. Sanat yaşamım başladı." dedi.