Perihan Savaş vefat eden eşi Yılmaz Zafer'e seslendi ilk yorum İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Zübeyde Melek Akkaş'tan: "27 yıl sensiz..."
Perihan Savaş vefat eden eşi Yılmaz Zafer'e seslendi ilk yorum İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Zübeyde Melek Akkaş'tan geldi. Instagram hesabından paylaşımda bulunan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş, Yılmaz Zafer'e özlemini haykırdı. 9 Kasım ölüm yıl dönümü olan Yılmaz Zafer'e seslenen 65 yaşındaki Perihan Savaş, "27 yıl sessiz çok zor" dedi. Perihan Savaş'a ünlülerden yorum ve beğeni yağarken, kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan gelen kalp emojisi dikkat çekti.
"27 YIL SENSİZ..."
Perihan Savaş vefat eden eşi Yılmaz Zafer'e seslendi ilk yorum İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Zübeyde Melek Akkaş'tan geldi. Usta sanatçı Perihan Savaş Instagram sayfasından 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile yıllar öncesinden bir kare paylaştı.
9 Kasım ölüm yıl dönümü olan Yılmaz Zafer'e seslenen 65 yaşındaki Perihan Savaş, "27 yıl sessiz çok zor" dedi. Savaş'a ilk yorum kızı Melek Zübeyde'den geldi.
Perihan Savaş eski eşiyle ilgili zaman zaman paylaşımda bulunup özlemini haykırıyor. Daha önce de bu foıotoğrafı paylaşan Perihan Savaş, "1 Haziran 1987 hayatımıza imza attık… Çooook özledim adamım" notunu düşmüştü.
Usta oyuncu Perihan Savaş, çarpıcı hayat hikâyesini geçtiğimiz yıllarda Hürriyet'e anlattı. Savaş, "Suna Pekuysal annemin arkadaşıydı. Bir gün, 'Bu çocukta ışık var. Tiyatroya götüreceğim' demiş. Babam diş doktoruydu, sanata çok düşkündü ve kabul etti. Sanat yaşamım başladı." dedi.