Türker İnanoğlu’dan korkutan haber! Yeşilçam güzelleri Gülşen Bubikoğlu ile Filiz Akın’ın eski eşi hastaneye kaldırıldı işte son durumu

TÜRKER İNANOĞLU KAÇ YAŞINDA?

18 Mayıs 1936 tarihinde Safranbolu'da dünyaya geldi. 1957'de Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinema sektörüyle tanıştı. Lütfi Ömer Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlerle çalıştı. 1960'da 'Köyde Bir Kız Sevdim' filmiyle ilk yönetmenlik deneyimini yaşadı.

1960 yılında film şirketi kurdu. 1979'da video şirketi, 1985'te de bir televizyon stüdyosu kurdu. Çok sayıda televizyon yapımına imza attı.