Türker İnanoğlu'dan korkutan haber! Yeşilçam güzelleri Gülşen Bubikoğlu ile Filiz Akın'ın eski eşi hastaneye kaldırıldı işte son durumu
Türker İnanoğlu'dan korkutan haber! Yeşilçam güzelleri Gülşen Bubikoğlu ile Filiz Akın'ın eski eşi hastaneye kaldırıldı. Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, kalça kırığı ve solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Türker İnanoğlu'nun son sağlık durumu merak ediliyor. İşte detaylar...
TÜRKER İNANOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Türker İnanoğlu'dan korkutan haber! Yeşilçam güzelleri Gülşen Bubikoğlu ile Filiz Akın'ın eski eşi hastaneye kaldırıldı.
Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı Türker İnanoğlu, solunum rahatsızlığı ve kalça kırığı nedeniyle nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Daha önce bel fıtığı ameliyatı olan İnanoğlu'nun evde düşmesi sonucu kalçasında kırık oluştu. Hastaneye kaldırılan İnanoğlu'nun ameliyat olup olamayacağına kan hastalığının seyrine göre karar verilecek. Zira doktorları kan hastalığının devam etmesi durumunda ameliyatın riskli olabileceğini düşünüyor.
Türker İnanoğlu 2019'da akciğerlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle kan hastalığı tedavisi görüyordu. Bu nedenle solunum rahatsızlığı da yaşayan İnanoğlu'nun tedavisi özel bir hastanede devam ediyor.
TÜRKER İNANOĞLU KAÇ YAŞINDA?
18 Mayıs 1936 tarihinde Safranbolu'da dünyaya geldi. 1957'de Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinema sektörüyle tanıştı. Lütfi Ömer Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlerle çalıştı. 1960'da 'Köyde Bir Kız Sevdim' filmiyle ilk yönetmenlik deneyimini yaşadı.
1960 yılında film şirketi kurdu. 1979'da video şirketi, 1985'te de bir televizyon stüdyosu kurdu. Çok sayıda televizyon yapımına imza attı.