Birce Akalay annesini ve babasını paylaştı güzelliğinin genetik olduğu ortaya çıktı! Annesinin hık demiş burnundan düşmüş
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Birce Akalay. Rol aldığı iki dijital yapımda sergilediği oyunculukla göz dolduran Birce Akalay hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde kendisine epey yer buluyor. Son olarak İbrahim Çelikkol'la adı aşk dedikodularına karışan Birce Akalay önceki gün annesi Yasemin Ergun ve babası Sercan Akalay'la birlikte bir paylaşım yaptı. Paylaşıma binlerce beğeni ve yorum gelirken, Birce Akalay'ın annesine olan benzerliği gözlerden kaçmadı.
10.11.2022 12:29 - Son Güncelleme: 10.11.2022 12:29
Birçok dizi ve projede yer alan başarılı oyuncu Birce Akalay, son olarak Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi.
YAKIN ARKADAŞLAR AYNI PROJEDE YER ALMIŞTI
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Birce Akalay, yıllar sonra, 'yol arkadaşım' dediği İbrahim Çelikkol ile Kuş Uçuşu dizisinde rol aldı. 2017 yılında 'Siyah Beyaz Aşk' dizisiyle birlikte arkadaşlıkları başlayan iki dostun yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi izleyicileri sevindirmişti.
Şimdilerde 37 yaşında olan başarılı oyuncu, Kader'den sonra ise Senin Uğruna, Asi, Alayına İsyan ve Kış Masalı dizilerinde boy gösterdi.
İşte başta Birce Akalay olmak üzere ünlülerin merak edilen aileleri.