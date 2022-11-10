Birce Akalay annesini ve babasını paylaştı güzelliğinin genetik olduğu ortaya çıktı! Annesinin hık demiş burnundan düşmüş

YAKIN ARKADAŞLAR AYNI PROJEDE YER ALMIŞTI

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Birce Akalay, yıllar sonra, 'yol arkadaşım' dediği İbrahim Çelikkol ile Kuş Uçuşu dizisinde rol aldı. 2017 yılında 'Siyah Beyaz Aşk' dizisiyle birlikte arkadaşlıkları başlayan iki dostun yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi izleyicileri sevindirmişti.