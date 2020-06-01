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Perihan Savaş vefat eden eşi Yılmaz Zafer'e seslendi! ‘Çok özledim adamım’

Şerife Perihan, bilinen adıyla Perihan Savaş... Yeşilçam'ın güzel kadın oyuncularından olan Perihan Savaş, vefat eden eşi Yılmaz Zafer'e seslendi. Instagram hesabından paylaşımda bulunan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş, Yılmaz Zafer ile düğün fotoğrafını, 'Özledim adamım...' notuyla paylaştı. İşte İbrahim Tatlıses ile 6 yıl evli kalan Perihan Savaş'ın paylaştığı, 1995 yılında kaybettiği eşi Yılmaz Zafer ile nikah fotoğrafı ve hayatına dair çok özel bilgiler...

01.06.2020 17:08 - Son Güncelleme: 01.06.2020 17:20
Perihan Savaş vefat eden eşi Yılmaz Zafer'e seslendi! ‘Çok özledim adamım’

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'tan duygusal paylaşım… Usta sanatçı Instagram sayfasından 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile düğün günü çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Pozu takipçilerinin beğenisine sunan Savaş "1 Haziran 1987 hayatımıza imza attık… Çooook özledim adamım" notunu düştü.

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Perihan Savaş vefat eden eşi Yılmaz Zafer'e seslendi! ‘Çok özledim adamım’

Usta oyuncu Perihan Savaş, çarpıcı hayat hikâyesini geçtiğimiz günlerde Hürriyet'e anlattı. Savaş, "Suna Pekuysal annemin arkadaşıydı. Bir gün, 'Bu çocukta ışık var. Tiyatroya götüreceğim' demiş. Babam diş doktoruydu, sanata çok düşkündü ve kabul etti. Sanat yaşamım başladı." dedi.

Perihan Savaş vefat eden eşi Yılmaz Zafer'e seslendi! ‘Çok özledim adamım’

Evlendiğinizde 13 yaşında olduğunu söyleyen Savaş, 'Çocuk gelin olmuşsunuz. Nasıl o yaşta evlendiniz?' sorusuna ise "Ailelerden izin alarak...Özgür olacağım sandım. Nişanlanınca ince çorap giyip kaşımı alacağım, arkadaşlarımla buluşacağım sanıyordum. Yanılmışım." yanıtını verdi.

Perihan Savaş vefat eden eşi Yılmaz Zafer'e seslendi! ‘Çok özledim adamım’

İlk evliliğini anlatan Perihan Savaş şunları söyledi: "O 22 yaşındaydı ve askeri okulda okuyordu. O dönemin şartlarında okurken evlilik yaparsa askeri okuldan ayrılabilecekti. O yüzden nişandan sonra hemen nikâh yapıldı. Planlarımıza göre bir sene sonra Almanya'ya gidip tiyatro eğitimi alacaktım. O doktora yapacaktı. Ama evlendik, "Tiyatrodan ayrılacak" dedi ve benim için bitti."

Perihan Savaş vefat eden eşi Yılmaz Zafer'e seslendi! ‘Çok özledim adamım’

"Ben kendi evimde, o kendi evindeydi. Hiçbir birlikteliğimiz olmadı. Boşanma sırasında babam "Bu çocuklar ayrı evlerde yaşadılar, daha sonra kızımın kısmeti çıkarsa evlenmiş görünecek" dedi. Kızlık olayları çok önemli diye rapor almamızı istedi. Ben Adli Tıp'a gittim. Maalesef hepsini yaşadım."

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