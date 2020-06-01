Perihan Savaş vefat eden eşi Yılmaz Zafer'e seslendi! ‘Çok özledim adamım’
Şerife Perihan, bilinen adıyla Perihan Savaş... Yeşilçam'ın güzel kadın oyuncularından olan Perihan Savaş, vefat eden eşi Yılmaz Zafer'e seslendi. Instagram hesabından paylaşımda bulunan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş, Yılmaz Zafer ile düğün fotoğrafını, 'Özledim adamım...' notuyla paylaştı. İşte İbrahim Tatlıses ile 6 yıl evli kalan Perihan Savaş'ın paylaştığı, 1995 yılında kaybettiği eşi Yılmaz Zafer ile nikah fotoğrafı ve hayatına dair çok özel bilgiler...
Ünlü oyuncu Perihan Savaş'tan duygusal paylaşım… Usta sanatçı Instagram sayfasından 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile düğün günü çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Pozu takipçilerinin beğenisine sunan Savaş "1 Haziran 1987 hayatımıza imza attık… Çooook özledim adamım" notunu düştü.
İlk evliliğini anlatan Perihan Savaş şunları söyledi: "O 22 yaşındaydı ve askeri okulda okuyordu. O dönemin şartlarında okurken evlilik yaparsa askeri okuldan ayrılabilecekti. O yüzden nişandan sonra hemen nikâh yapıldı. Planlarımıza göre bir sene sonra Almanya'ya gidip tiyatro eğitimi alacaktım. O doktora yapacaktı. Ama evlendik, "Tiyatrodan ayrılacak" dedi ve benim için bitti."