Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bürsin'in itirafı akıllara tek bir cümle getirdi! 'Büyük aşklar nefretle başlar'
Nilperi Şahinkaya ile Kerem Bürsin Instagram canlı yayınında geçen diyalogları ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Kerem Bürsin ile rol aldığı projeler ile dikkat çeken Nilperi Şahinkaya, oyuncu arkadaşına "İlk tanıştığımızda beni sevmedin değil mi" diye sordu. Kerem Bürsin'in itirafı sonrasında Şahinkaya'dan, "Ben de gıcık olmuştum sana" şeklinde tepki geldi. Bu diyaloglar akıllara, "En büyük aşklar nefretle başlar" sözünü getirdi.
01.06.2020 17:33
- Son Güncelleme: 01.06.2020 17:47
Oyuncunun bu itirafı sonrası Şahinkaya da ilk görüşte Bürsin'den hoşlanmadığını, "Galatasaray Üniversitesi'nde bir ödül töreni vardı. Kovboy gibi geldin Farah'ın (Zeynep Abdullah) yanına oturdun. Bazı insanlar için kendini beğenmiş gibi durabilirsin. Ben de gıcık olmuştum sana" sözleriyle dile getirdi.
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