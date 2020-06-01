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Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bürsin'in itirafı akıllara tek bir cümle getirdi! 'Büyük aşklar nefretle başlar'

Nilperi Şahinkaya ile Kerem Bürsin Instagram canlı yayınında geçen diyalogları ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Kerem Bürsin ile rol aldığı projeler ile dikkat çeken Nilperi Şahinkaya, oyuncu arkadaşına "İlk tanıştığımızda beni sevmedin değil mi" diye sordu. Kerem Bürsin'in itirafı sonrasında Şahinkaya'dan, "Ben de gıcık olmuştum sana" şeklinde tepki geldi. Bu diyaloglar akıllara, "En büyük aşklar nefretle başlar" sözünü getirdi.

01.06.2020 17:33 - Son Güncelleme: 01.06.2020 17:47
Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bürsin'in itirafı akıllara tek bir cümle getirdi! 'Büyük aşklar nefretle başlar'

Oyuncu Kerem Bürsin, 'Yaşamayanlar dizisindeki partneri Nilperi Şahinkaya ile Instagram'da canlı yayın yaptı. İkili, ilk tanıştıklarında birbirlerini sevmediklerini itiraf etti.

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Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bürsin'in itirafı akıllara tek bir cümle getirdi! 'Büyük aşklar nefretle başlar'

Sosyal medya üzerinden sohbet eden iki yakın arkadaş arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bürsin'in itirafı akıllara tek bir cümle getirdi! 'Büyük aşklar nefretle başlar'

Şahinkaya rol arkadaşına "İlk tanıştığımızda beni sevmedin değil mi?" diye sordu. Bürsin bu soruya "Sevmedim. Daha doğrusu şöyle; 'Bu kim ya, kendisini çok ciddiye alıyor' diye düşündüm" diye yanıt verdi.

Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bürsin'in itirafı akıllara tek bir cümle getirdi! 'Büyük aşklar nefretle başlar'

Oyuncunun bu itirafı sonrası Şahinkaya da ilk görüşte Bürsin'den hoşlanmadığını, "Galatasaray Üniversitesi'nde bir ödül töreni vardı. Kovboy gibi geldin Farah'ın (Zeynep Abdullah) yanına oturdun. Bazı insanlar için kendini beğenmiş gibi durabilirsin. Ben de gıcık olmuştum sana" sözleriyle dile getirdi.

Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bürsin'in itirafı akıllara tek bir cümle getirdi! 'Büyük aşklar nefretle başlar'

Bürsin, Şahinkaya'nın bu sözleri üzerine rol arkadaşına bu kez "Ben kendini beğenmiş miyim?" diye sordu.

Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bürsin'in itirafı akıllara tek bir cümle getirdi! 'Büyük aşklar nefretle başlar'

Bu soruya gülerek yanıt veren Şahinkaya, "Kendine güvenen birisin ama havalı şişen biri asla değilsin" dedi. Bu diyaloglar akıllara, "En büyük aşklar nefretle başlar" sözünü getirdi.

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